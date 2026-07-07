Marine Le Pen: Kandidiere bei Präsidentschaftswahl 2027
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Trotz ihrer Verurteilung kandidiert Frankreichs führende Rechtsnationale Marine Le Pen für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Sie wolle gegen ihre Verurteilung Revision einlegen und als Kandidatin antreten, sagte die 57-Jährige im Sender TF1./rbo/DP/he
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