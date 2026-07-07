Deutsche Politik bejubelt kanadischen U-Boot-Auftrag - "Volumen von 60 Milliarden"

Berlin, 07. Jul (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung hat den milliardenschweren kanadischen U-Boot-Auftrag für die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS überschwänglich begrüßt. "Das ist eine gute Nachricht für unsere gemeinsame Sicherheit. Es ist zugleich eben auch eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft", sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstag vor seinem Abflug zum Nato-Gipfel nach Ankara. CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn sprach von ‌einem Gesamtvolumen von 60 Milliarden Euro. Die Entscheidung stärke den Werft-Standort Wismar in Mecklenburg-Vorpommern erheblich, sichere Beschäftigung und gebe Perspektiven für neue Arbeitsplätze, sagte auch Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Kanadas Ministerpräsident ⁠Mark Carney hatte ⁠am Montagabend bekanntgegeben, dass Kanada bis zu zwölf U-Boote bei der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS in Auftrag geben wird. "Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für die deutsche Industrie, dass Kanada den U-Boot-Auftrag mit einem Gesamtvolumen von über 60 Milliarden Euro an deutsche Unternehmen gegeben hat", sagte Spahn. Neben dem Kauf der U-Boote für rund zwölf Milliarden Euro gebe es ein umfangreiches und über viele Jahre reichendes ‌Maintenance-Paket, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen.

Kanzler Merz betonte, dass ‌es sich um "ein strategisches Vorhaben (handelt), das Kanada, Deutschland und Norwegen für Jahrzehnte als Partner im nordatlantischen Raum bindet". Es sei Ausdruck einer auf Dauer angelegten Partnerschaft, die auf gemeinsamen Interessen und auf gemeinsamen Werten basiere und ⁠weit über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hinausgehe. Er habe mit Carney und dem norwegischen Ministerpräsident Jonas ‌Gahr Store seit Monaten intensiv an dieser Partnerschaft gearbeitet. ⁠Auf dem Nato-Gipfel werde es insgesamt um eine verstärkte Rüstungszusammenarbeit gerade in Europa gehen.

Mehrere Mitglieder der Bundesregierung betonten ebenfalls, dass sie sich für die kanadische Order eingesetzt hätten. Die gesamte Bundesregierung sei beteiligt gewesen, sagte Klingbeil. Er selbst habe Anfang Mai in Toronto ‌bei Ministerpräsident Carney und seinem kanadischen Finanzministerkollegen für das Geschäft ⁠geworben. Auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) war im ⁠Auftrag des Kanzlers mehrfach dort. Dabei ging es um die Zusammenarbeit bei Rohstoffen und in der Automobilindustrie sowie um die Lieferung von Flüssigerdgas. Der verstaatlichte deutsche Energiekonzern Sefe hatte im Mai eine Absichtserklärung zum Kauf von Flüssigerdgas aus Kanada unterzeichnet.

"Das ist eine gute Entscheidung für die maritime Industrie in Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Sie zeigt, dass die Fähigkeiten unserer maritimen Industrie weltweit gefragt sind", erklärte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). Die Entscheidung stärke den Standort Wismar, wo derzeit das Forschungsschiff Polarstern II gebaut werde. "Dann sollen U-Boot-Aufträge für Deutschland und Norwegen folgen." Auch die ⁠maritime Zulieferindustrie könne von den Aufträgen profitieren.

(Bericht von Andreas Rinke, Holger Hansen, Maria Martinez; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)