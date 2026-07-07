Nach den Sternen greifen

Der Weltraum fasziniert die Menschheit seit jeher. Doch so groß wie in den vergangenen Monaten war die Begeisterung für das All schon lange nicht mehr. Immer mehr privatwirtschaftliche Unternehmen wollen hoch hinaus – bis zum Mond und noch viel weiter.

Mit einem Open End Index Zertifikat können Anlegerinnen und Anleger diversifiziert an deren Entwicklung partizipieren.

Einen neuen Höhepunkt erreichte die Weltraum-Euphorie Anfang Juni mit dem Börsengang von SpaceX. Dem von Elon Musk gegründeten Raumfahrt-, Telekommunikations- und KI-Unternehmen gelang der bis dahin größte Börsengang der Geschichte. Weltweit rissen sich Anlegerinnen und Anleger um die Aktien.

Nahezu so unendlich wie das Universum sind die Ideen für künftige Geschäftsmodelle im Weltraum – von Rechenzentren im All bis hin zu Siedlungen auf dem Mars. Ob und wann diese Visionen Realität werden, steht allerdings in den Sternen. Schon heute sind jedoch zahlreiche wirtschaftliche Aktivitäten eng mit dem Weltraum verbunden. Dazu zählen neben Raumfahrtunternehmen auch Bereiche wie Datenanalyse, Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung. Wie Andreas Rees, Chefvolkswirt der HVB, jüngst im Podcast „HVB Markt-Briefing“ treffend sagte: Die Space Economy endet nicht im All, sondern erzeugt ihren Nutzen auf der Erde. Satelliten helfen beispielsweise bei der Navigation, verbessern Wetterprognosen, ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Naturkatastrophen, liefern wichtige Daten im Militärbereich, unterstützen die Überwachung von Lieferketten und machen globale Kommunikation erst möglich.

Der weltweite Umsatz der sogenannten Space Economy wird derzeit auf rund 600 bis 700 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Gemessen am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) entspricht das bislang einem vergleichsweise kleinen Anteil von etwa 0,5 Prozent. Viele Prognosen gehen jedoch von einem dynamischen Wachstum aus. So könnten sich die Umsätze bis zum Jahr 2035 beispielsweise verdreifachen.

Investieren in die Space Economy

Für Anlegerinnen und Anleger, die ihrem Depot etwas Weltraum-Fantasie beimischen möchten, hat die UniCredit den UC Global Space Innovation Index entwickelt. Der Index investiert in Unternehmen, die weltweit in den Bereichen Raumfahrt, Satellitenkommunikation, Trägersysteme und moderne Weltraumtechnologien tätig sind. Ziel ist es, an der wirtschaftlichen Entwicklung jener Unternehmen teilzuhaben, die mit ihren Produkten und Innovationen eine Schlüsselrolle in dieser dynamisch wachsenden Branche einnehmen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt durch Expertinnen und Experten der UniCredit Bank GmbH auf Basis einer eigenen Anlagestrategie. Dabei werden sowohl die wirtschaftliche Stärke als auch die technologische Innovationskraft der jeweiligen Geschäftsmodelle bewertet.

Mit dem Open End Index Zertifikat der UniCredit Bank GmbH können Anlegerinnen und Anleger an der Wertentwicklung des UC Global Space Innovation Index partizipieren. Die Teilnahme an der Indexentwicklung erfolgt zu 100 Prozent. Das Zertifikat hat keine feste Laufzeit und kann unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich veräußert werden. Darüber hinaus hat der Emittent das Recht, das Produkt innerhalb einer festgelegten Frist zu einem Kündigungstermin zu kündigen. Anlegerinnen und Anleger erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Zudem besteht bei Zertifikaten das Risiko, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt z. B. im Falle einer Insolvenz nicht erfüllen kann (Emittentenrisiko).

Open End Indexzertifikat auf den UC Global Space Innovation Index Basiswert UC Global Space Innovation Index ISIN / WKN DE000HW0UGS1 / HW0UGS Festgelegte Währung EUR Bezugsverhältnis 0,1 Emissionstag 28.04.2026 Funktionsweise des Produkts.

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank GmbH.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit,

kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 30.06.2026. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)