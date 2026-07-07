Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdeals
Vor dem Nato-Gipfel in der Türkei haben die Bündnisstaaten milliardenschwere Rüstungsprojekte angekündigt. Damit reagieren die Partner auf den Druck von US-Präsident Trump, während sich TKMS mit dem Bau von bis zu zwölf U-Booten für Kanada den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte sichert.
(Reuters) - Die Nato-Staaten haben vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in der Türkei Rüstungsaufträge im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar angekündigt. Damit wollen sie demonstrieren, dass sie den Forderungen der USA nach höheren Verteidigungsausgaben nachkommen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte stellte am Dienstag bei einem Forum der Rüstungsindustrie in Ankara eine Reihe von Initiativen vor. "Wir können mehr erreichen, wenn wir es gemeinsam tun. Und wir müssen mehr tun", sagte Rutte. Die Nato-Partner schließen sich laut Rutte neuen multinationalen Beschaffungskoalitionen an. Dies helfe dabei, mehr der benötigten militärischen Fähigkeiten zu erlangen.
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