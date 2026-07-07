TKMS, Northrop Grumman, Saab

Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdeals

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Vor dem Nato-Gipfel in der Türkei haben die Bündnisstaaten milliardenschwere Rüstungsprojekte angekündigt. Damit reagieren die Partner auf den Druck von US-Präsident Trump, während sich TKMS mit dem Bau von bis zu zwölf U-Booten für Kanada den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte sichert.

Artikel teilen:
Quelle: Alexandros Michailidis/Shutterstock

(Reuters) - Die Nato-Staaten haben vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in der Türkei Rüstungsaufträge im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar angekündigt. Damit wollen sie demonstrieren, dass sie den Forderungen der USA nach höheren Verteidigungsausgaben nachkommen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte stellte am Dienstag bei einem Forum der Rüstungsindustrie in Ankara eine Reihe von Initiativen vor. "Wir können mehr erreichen, wenn wir es gemeinsam tun. Und wir müssen mehr tun", sagte Rutte. Die Nato-Partner schließen sich laut Rutte neuen multinationalen Beschaffungskoalitionen an. Dies helfe dabei, mehr der benötigten militärischen Fähigkeiten zu erlangen.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Bequem per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen

Das könnte dich auch interessieren

Milliardenschwere Kooperation
Kanada kauft bis zu zwölf U-Boote von TKMSheute, 04:00 Uhr · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.
Übernahmeangebot
Thales will Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail aufkaufengestern, 06:47 Uhr · Reuters
Ein Militärhubschrauber im Flug ist zu sehen.
Rüstungsaktie
Kursrally von TKMS stockt trotz Milliarden-Deal mit Kanadaheute, 11:16 Uhr · dpa-AFX
Die Werft von TKMS
Rüstungsaktie
TKMS auf Hoch seit März - Kanada angeblich mit U-Bootauftraggestern, 12:10 Uhr · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufheute, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
Übernahmeangebot
RBI verteidigt Führung im Bieterwettstreit um Addiko Bankheute, 08:14 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen