Neue Wege in der Geldanlage

Die wachsende Rolle alternativer Investments und das Angebot von onemarkets

In den letzten Jahren hat sich die Welt der Geldanlage deutlich verändert. Was früher als taktisch und exklusiv galt, rückt heute stärker in den Mittelpunkt der Allgemeinheit. Alternative Anlagen gewinnen an Bedeutung. Diese Entwicklung wurde zunächst von institutionellen Investoren und großen Vermögensverwaltern vorangetrieben. Inzwischen findet sie zunehmend auch Eingang in die Portfolios privater Anlegerinnen und Anleger in Europa. Vor diesem Hintergrund wurde die onemarkets-Plattform für alternative Investments ins Leben gerufen. Sie soll den Zugang zu dieser wachsenden Anlageklasse strukturierter und besser zugänglich machen.

Warum alternative Anlagen an Bedeutung gewinnen

Ein zentraler Treiber ist die steigende Komplexität der Finanzmärkte. Geopolitische Risiken treten häufiger auf und führen oft zu gleichgerichteten Bewegungen klassischer Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. In solchen Phasen kann zusätzliche Diversifikation helfen, das Gesamtportfolio stabiler aufzustellen. Zugleich sind heute viele Anlagechancen nicht mehr ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten. Auch private Anlegerinnen und Anleger können stärker an der sogenannten Realwirtschaft teilhaben. Gemeint sind Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen und Projekte, die eine wichtige Rolle für Wachstum und Beschäftigung spielen. Diese Anlagen entwickeln sich häufig unabhängiger von klassischen Kapitalmärkten. In der Fachsprache spricht man von einem Diversifikationseffekt durch geringere Korrelation.

Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading

„Alternative Anlagen entwickeln sich häufig unabhängiger von klassischen Kapitalmärkten. Die zusätzliche Diversifikation kann helfen, das Gesamtportfolio stabiler aufzustellen.“ (Chicco Di Stasi)

Grenzen klassischer Portfolios

Über Jahrzehnte galt ein Portfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen als Standard. Dieses Modell stößt jedoch zunehmend an Grenzen. In einem Umfeld, das von Unsicherheit und enger Vernetzung geprägt ist, reicht es oft nicht mehr aus, um Renditeziele zu erreichen und Risiken angemessen zu steuern. Hier setzen alternative Investments an.

Was sind alternative Investments

Alternative Anlagen umfassen eine breite Palette von Strategien und Instrumenten. Sie bewegen sich außerhalb traditioneller Börsenmärkte oder nutzen komplexere Ansätze. Wichtige Beispiele sind:

Private Equity : Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen. Ziel ist es, Wachstum zu fördern oder Unternehmen weiterzuentwickeln und später mit Gewinn zu veräußern oder an die Börse zu bringen.

: Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen. Ziel ist es, Wachstum zu fördern oder Unternehmen weiterzuentwickeln und später mit Gewinn zu veräußern oder an die Börse zu bringen. Private Debt : Die private Bereitstellung von Fremdkapital an Unternehmen durch Fonds oder institutionelle Investoren anstatt durch klassische Banken oder öffentliche Kapitalmärkte.

: Die private Bereitstellung von Fremdkapital an Unternehmen durch Fonds oder institutionelle Investoren anstatt durch klassische Banken oder öffentliche Kapitalmärkte. Infrastruktur : Investitionen in physische Anlagen wie Verkehrsnetze, Energieversorgung oder digitale Netze, die wirtschaftliche Aktivitäten ermöglichen.

: Investitionen in physische Anlagen wie Verkehrsnetze, Energieversorgung oder digitale Netze, die wirtschaftliche Aktivitäten ermöglichen. Immobilien (Real Estate) : Investitionen in Wohn- oder Gewerbeimmobilien.

: Investitionen in Wohn- oder Gewerbeimmobilien. Hedgefonds : Investmentvehikel mit unterschiedlichen Strategien. Dazu zählen Long- und Short-Positionen, marktneutrale Ansätze oder ereignisorientierte Strategien. Ziel ist es, Erträge möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung zu erzielen.

: Investmentvehikel mit unterschiedlichen Strategien. Dazu zählen Long- und Short-Positionen, marktneutrale Ansätze oder ereignisorientierte Strategien. Ziel ist es, Erträge möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung zu erzielen. Digitale Vermögenswerte: Dazu gehören Kryptowährungen wie Bitcoin. Sie basieren auf der Blockchain-Technologie. Es wird darauf hingewiesen, dass zu Anlagen in Kryptowährungen und entsprechende Finanzinstrumente eine neutrale Haltung eingenommen wird.

Chancen und Besonderheiten

Alternative Anlagen unterscheiden sich deutlich:

• Teilweise geringe Liquidität und längere Anlagehorizonte

• Teilweise höhere Flexibilität bei liquiditätsnäheren Strategien

• Zugang zu Anlagechancen außerhalb klassischer Märkte

Ein gemeinsames Merkmal ist das Potenzial für andere Ertragsquellen als bei traditionellen Anlagen. Dadurch können sie zur Stabilisierung eines Portfolios beitragen.

Die Rolle der onemarkets-Plattform

Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde das Angebot gezielt erweitert. Ziel ist ein strukturierter Zugang zu alternativen Strategien. Die Plattform verfolgt insbesondere folgende Ansätze:

• Erweiterung des Anlageuniversums um private Märkte und alternative Strategien

• Auswahl spezialisierter und international erfahrener Partner

• Förderung breiter diversifizierter Portfolios

• Erleichterter Zugang auch für nicht institutionelle Anlegerinnen und Anleger

Einordnung für Anlegerinnen und Anleger

Die Integration alternativer Anlagen steht für einen moderneren Ansatz in der Vermögensstrukturierung:

• Kombination verschiedener Anlageklassen

• Mischung aus liquiden und weniger liquiden Anlagen

• Nutzung von öffentlichen und privaten Märkten

• Verbindung aktiver und passiver Strategien

Diese Entwicklung ist keine kurzfristige Erscheinung. Sie deutet auf einen strukturellen Wandel hin. In einem komplexeren Umfeld gewinnt ein breit diversifiziertes Portfolio an Bedeutung. Ein stärkerer Bezug zur Realwirtschaft kann dabei ein zusätzlicher Baustein sein.

Hinweis zu Risiken

Alternative Investments sind mit spezifischen Risiken verbunden. Dazu zählen eingeschränkte Liquidität, längere Bindungsfristen sowie komplexere Strukturen. Eine sorgfältige Prüfung im Hinblick auf Anlageziel, Risikoneigung und Anlagehorizont ist daher wesentlich.