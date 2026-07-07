OHB: Der europäische Rüstungs- und Raumfahrt-Superzyklus ist der Katalysator zur Umsatzverdopplung auf 4 Mrd. Euro!

Der europäische Raumfahrtkonzern OHB baut seine Kapazitäten aus, um vom rasanten Hochlauf der globalen Weltraumökonomie auf 1.500 Mrd. Euro bis zum Jahr 2035 vollumfänglich zu profitieren. Eine überzeichnete Kapitalerhöhung sichert dem Unternehmen einen Bruttozufluss von über 500 Mio. Euro für die anstehende Expansionsphase im zivilen und rüstungsnahen Sektor. Ein historischer Auftragsbestand untermauert die mittelfristigen Ziele der Gruppe mit einer Gesamtleistung von über 4,0 Mrd. Euro bei einer prognostizierten EBITDA-Marge von rund 13 %.

Der europäische Rüstungs- und Raumfahrt-Superzyklus als Katalysator

Die globale Weltraumwirtschaft durchläuft ein fundamentales Momentum, das den orbitalen Raum in das Zentrum nationaler Sicherheitsstrategien rückt. Dieser strukturelle Rückenwind äußert sich in einer beispiellosen Ausweitung staatlicher Budgets in Europa. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat ihre Mittel für den Zeitraum 2026–2028 auf 22,3 Mrd. Euro aufgestockt, wobei Deutschland als größter Beitragszahler fungiert. Parallel dazu investiert die Bundesrepublik im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung bis 2030 rund 35 Mrd. Euro in die militärische Weltraumförderung, gestützt durch verfassungsrechtliche Weichenstellungen für langfristig erhöhte Verteidigungsausgaben. Zudem sehen die Haushaltsentwürfe der Europäischen Union für den Zeitraum 2028–2034 ein Budget von 131 Mrd. Euro für Verteidigung und Raumfahrt vor. Für das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB erweist sich diese rüstungspolitische Großwetterlage als ein elementarer Wachstumskatalysator, da das Produktportfolio zu rund 83 % exakt auf diese staatlich finanzierten Nachfragepools ausgerichtet ist. Die erste Ernte dieser Positionierung lässt sich bereits ablesen. Der Auftragsbestand schwoll per zum ersten Quartal 2026 auf den historischen Höchststand von 3,4 Mrd. Euro an. Flankiert wird dieser Auftragsberg von einer aktiven Vertriebspipeline im Wert von rund 20 Mrd. Euro.