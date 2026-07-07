onemarkets: Ihr One-Stop-Shop für ausgewählte und ­innovative Anlagelösungen

Wir scannen kontinuierlich die globalen Märkte, um innovative Investmentmöglichkeiten zu identifizieren, die wirklich zählen.

Mit onemarkets bieten wir ein breites und stetig wachsendes Spektrum an Anlagestrategien – basierend auf der Expertise der UniCredit-Gruppe (Die Fondsportfolios werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Gruppe sind, z. B. Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest d.o.o oder UniCredit Invest Lux S.A.) sowie dem Know-how führender Assetmanager.

Unsere Fonds- und ETF-Strategien decken eine breite Palette an Anlageklassen ab, darunter Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und spezielle Solutions-Fonds sowie Aktien- und Renten-ETFs, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die gezielte Kombination­ dieser Anlageklassen ermöglichen wir eine breite Diversifikation, um Marktchancen zu nutzen.

*Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

**Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

***Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind (Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest Alternatives GmbH, UniCredit Invest Lux S.A. sowie UniCredit Invest d.o.o.). Bitte beachten Sie den Disclaimer unten. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.

Stand: 30.06.2026. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)