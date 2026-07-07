Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG 07.07.2026 / 14:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG Unternehmen: HMS Bergbau AG ISIN: DE0006061104 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.07.2026 Kursziel: 85,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Geschäftsbericht 2025: Vorläufige Zahlen bestätigt - Mining-Erträge gewinnen ab H2 2026 an Dynamik Die HMS Bergbau AG hat vergangene Woche den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und damit die bereits vorab kommunizierten Ergebnisse bestätigt. Neben der erstmaligen Bilanzierung nach IFRS (ab 2025 in unserem Modell berücksichtigt) standen insbesondere Sondereffekte aus der Erstkonsolidierung der Maatla Resources in Botswana im Fokus. Auf operativer Ebene bestätigt der Geschäftsbericht die robuste Entwicklung des Handelsgeschäfts und bildet die Grundlage für einen deutlichen Ergebnisanstieg in den kommenden Jahren. Operative Entwicklung zeigt deutlichen Ergebnisanstieg: Das ausgewiesene EBITDA belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 60,1 Mio. EUR, wovon rund 37 Mio. EUR auf einmalige Bewertungseffekte infolge der IFRS-Erstkonsolidierung der Maatla Resources entfielen. Bereinigt um diese Sondereffekte ergibt sich ein operatives EBITDA von 22,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von rund 11% gegenüber dem Vorjahreswert von 20,2 Mio. EUR entspricht. Die Ergebnisverbesserung wurde trotz eines deutlich niedrigeren Kohlepreisniveaus erzielt und unterstreicht die geringe Abhängigkeit des Handelsgeschäfts vom volatilen Kohlepreis. Wesentliche Treiber für die Bottom Line- Steigerung waren neben der Ausweitung der Handelsaktivitäten auch erste Ergebnisbeiträge aus dem in Q3 2025 aufgenommenen Flüssigbrennstoffgeschäft sowie eine weiterhin hohe Kostendisziplin. 2026 im Zeichen der vertikalen Integration: Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir einen weiteren deutlichen Ergebnissprung auf operativer Ebene. Nachdem die südafrikanische Mine Hoshoza im ersten Halbjahr 2026 konsolidiert wurde, dürfte analog zum Vorjahr erneut ein positiver Einmaleffekt aus der Erstkonsolidierung im ausgewiesenen EBITDA enthalten sein. Nach Aussage des Managements stellt der Juli den ersten Monat dar, in dem sowohl die Mine in Botswana als auch jene in Südafrika erstmals Kohle verkaufen, sodass der Ramp-up planmäßig verläuft. Für 2026 erwartet HMS aus beiden Minen zusammen einen EBITDA-Beitrag von rund 5-6 Mio. EUR, bevor sich der Ergebnisbeitrag mit zunehmender Auslastung ab 2027 nochmals deutlich erhöhen dürfte. Diese Entwicklung berücksichtigen wir bereits in unserem Modell und erwarten für 2027 ein EBITDA von 53,7 Mio. EUR allein aus operativen Ergebnisbeiträgen. Insbesondere im Mehrjahresvergleich zeigt sich dadurch eine signifikante Verbesserung infolge der strukturellen Verbesserung durch vertikale Integration und Aufnahme des Liquid Fuels-Geschäfts. Fazit: Der Geschäftsbericht bestätigt unsere positive Einschätzung der operativen Entwicklung. Während die IFRS-bedingten Bewertungseffekte das berichtete Ergebnis verzerren, zeigt die bereinigte Entwicklung ein solides Wachstum trotz eines schwierigen Marktumfelds. Mit dem planmäßigen Produktionsstart beider Minen, dem dynamisch wachsenden Flüssigbrennstoffgeschäft und einer weiterhin hohen Nachfrage im internationalen Rohstoffhandel sehen wir HMS gut positioniert, die Profitabilität in den kommenden Jahren nachhaltig zu steigern. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von 85,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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