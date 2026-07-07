Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

07.07.2026 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.07.2026
     Kursziel:                  85,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Geschäftsbericht 2025: Vorläufige Zahlen bestätigt - Mining-Erträge gewinnen
ab H2 2026 an Dynamik

Die HMS Bergbau AG hat vergangene Woche den Geschäftsbericht für das
Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und damit die bereits vorab kommunizierten
Ergebnisse bestätigt. Neben der erstmaligen Bilanzierung nach IFRS (ab 2025
in unserem Modell berücksichtigt) standen insbesondere Sondereffekte aus der
Erstkonsolidierung der Maatla Resources in Botswana im Fokus. Auf operativer
Ebene bestätigt der Geschäftsbericht die robuste Entwicklung des
Handelsgeschäfts und bildet die Grundlage für einen deutlichen
Ergebnisanstieg in den kommenden Jahren.

Operative Entwicklung zeigt deutlichen Ergebnisanstieg: Das ausgewiesene
EBITDA belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 60,1 Mio. EUR, wovon rund 37
Mio. EUR auf einmalige Bewertungseffekte infolge der IFRS-Erstkonsolidierung
der Maatla Resources entfielen. Bereinigt um diese Sondereffekte ergibt sich
ein operatives EBITDA von 22,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von rund 11%
gegenüber dem Vorjahreswert von 20,2 Mio. EUR entspricht. Die
Ergebnisverbesserung wurde trotz eines deutlich niedrigeren
Kohlepreisniveaus erzielt und unterstreicht die geringe Abhängigkeit des
Handelsgeschäfts vom volatilen Kohlepreis. Wesentliche Treiber für die
Bottom Line- Steigerung waren neben der Ausweitung der Handelsaktivitäten
auch erste Ergebnisbeiträge aus dem in Q3 2025 aufgenommenen
Flüssigbrennstoffgeschäft sowie eine weiterhin hohe Kostendisziplin.

2026 im Zeichen der vertikalen Integration: Für das laufende Geschäftsjahr
erwarten wir einen weiteren deutlichen Ergebnissprung auf operativer Ebene.
Nachdem die südafrikanische Mine Hoshoza im ersten Halbjahr 2026
konsolidiert wurde, dürfte analog zum Vorjahr erneut ein positiver
Einmaleffekt aus der Erstkonsolidierung im ausgewiesenen EBITDA enthalten
sein. Nach Aussage des Managements stellt der Juli den ersten Monat dar, in
dem sowohl die Mine in Botswana als auch jene in Südafrika erstmals Kohle
verkaufen, sodass der Ramp-up planmäßig verläuft. Für 2026 erwartet HMS aus
beiden Minen zusammen einen EBITDA-Beitrag von rund 5-6 Mio. EUR, bevor sich
der Ergebnisbeitrag mit zunehmender Auslastung ab 2027 nochmals deutlich
erhöhen dürfte. Diese Entwicklung berücksichtigen wir bereits in unserem
Modell und erwarten für 2027 ein EBITDA von 53,7 Mio. EUR allein aus
operativen Ergebnisbeiträgen. Insbesondere im Mehrjahresvergleich zeigt sich
dadurch eine signifikante Verbesserung infolge der strukturellen
Verbesserung durch vertikale Integration und Aufnahme des Liquid
Fuels-Geschäfts.

Fazit: Der Geschäftsbericht bestätigt unsere positive Einschätzung der
operativen Entwicklung. Während die IFRS-bedingten Bewertungseffekte das
berichtete Ergebnis verzerren, zeigt die bereinigte Entwicklung ein solides
Wachstum trotz eines schwierigen Marktumfelds. Mit dem planmäßigen
Produktionsstart beider Minen, dem dynamisch wachsenden
Flüssigbrennstoffgeschäft und einer weiterhin hohen Nachfrage im
internationalen Rohstoffhandel sehen wir HMS gut positioniert, die
Profitabilität in den kommenden Jahren nachhaltig zu steigern. Wir
bestätigen daher unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von 85,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=841909053f4a424f08e180a659cb6e5f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=959633ab-79fc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2361820 07.07.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HMS Bergbau

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufheute, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, Saab
Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsheute, 10:20 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen