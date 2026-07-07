OTS: CARFAX / CARFAX startet in Deutschland: Mehr Transparenz und Sicherheit ...

CARFAX startet in Deutschland: Mehr Transparenz und Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf (FOTO) München (ots) - - Anbieter von Gebrauchtwagen-Checks startet im Juli in Deutschland - Anhand von Daten können versteckte Mängel aufgedeckt werden - Gebrauchtwagenkauf wird sicherer und transparenter - Nahezu alle Autos in Deutschland können geprüft werden Seit dem 1. Juli wird es auch in Deutschland beim Gebrauchtwagenkauf heißen: "Kann ich den CARFAX Bericht sehen?". In den USA verlangten das in den vergangenen 40 Jahren bereits Millionen von Käufern. CARFAX steht dort und in vielen europäischen Ländern inzwischen sprichwörtlich für einen sicheren Autokauf - so wie bei uns Tempo für Taschentücher. Nach einer Pilotphase startet CARFAX mit einem nahezu vollständigen Gesamt-Fahrzeugbestand. Das heißt, dass nahezu alle Autos in Deutschland geprüft werden können. CARFAX kann auf eine breite Datengrundlage für einen transparenteren und sicheren Kauf eines Gebrauchten zurückgreifen. Durch einen Fahrzeug-Check von CARFAX können Kunden versteckte Schäden, manipulierte Kilometerstände und weitere wichtige Stationen im Leben des Gebrauchtwagens nachvollziehen. Und damit auch den angemessenen Kaufpreis besser einschätzen. Der offizielle Deutschlandstart von CARFAX ist zugleich ein wichtiger Schritt in der Internationalisierungsstrategie des CARFAX Mutterkonzerns, Mobility Global, der zeitgleich zum 1. Juli als Spin-off von S&P Global in New York an die Börse geht. Mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen "Es ist heute wichtiger denn je, dass Verbraucher Zugang zu möglichst umfangreichen Fahrzeuginformationen erhalten. Transparente und unabhängige Informationen zur Geschichte eines Gebrauchtwagens sind ein zentraler Baustein, um gefährliche Betrugsmodelle aufzudecken, Kaufentscheidungen abzusichern und die Sicherheit auf Europas Straßen zu erhöhen.", erklärt Frank Brüggink, Managing Director und Gründer von CARFAX Europe. Mithilfe der 17-stelligen Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) stellt CARFAX Daten in einem leicht zu lesenden Bericht zusammen, um Autokäufer vor versteckten Mängeln oder Betrug zu schützen. Die Quellen für die Daten sind internationale öffentliche und private Drittorganisationen. Dazu gehören zum Beispiel Verkehrsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Ministerien, Prüfunternehmen und viele andere Player des Automobilmarktes. Reports von CARFAX sind dynamisch. Jeden Tag fließen neue Daten in die Berichte ein. So bleiben sie aktuell. CARFAX hat vertragliche Vereinbarungen mit allen Datenquellen und Partnern. CARFAX sammelt keine Daten ohne Genehmigung. Die Informationen werden standardisiert, normalisiert und bereinigt, um einen übersichtlichen Fahrzeugbericht zu erstellen. Ein Fahrzeugbericht antwortet beispielhaft auf folgende Fragen: - War das Fahrzeug in Unfälle verwickelt, wurden Airbags ausgelöst? - Liegt ein Kilometerbetrug durch Tachomanipulation vor? - Hat der Wagen eine Importgeschichte? - Wurden offene Rückrufe und Service-Aktionen gemeldet? Dazu kommen Informationen über Totalschäden, Wasserschäden, Diebstahl und vieles mehr, wenn das Auto aus dem Ausland importiert wurde. Das Angebot von CARFAX richtet sich an Privatkunden, Geschäftskunden und an Autohändler. Denn alle Seiten gewinnen durch datengetriebene Informationen zum Gebrauchtwagen. Die Verkäufer haben genau wie die Käufer ein großes Interesse, so viel wie möglich über das Auto zu wissen, das sie verkaufen wollen. Das ungute Gefühl beim Gebrauchtwagenkauf kann durch mehr Transparenz und dadurch generiertes Vertrauen schon bald der Vergangenheit angehören. Über CARFAX Die CARFAX Europe GmbH bietet seit 2007 Services rund um Fahrzeugchecks für europäische und nordamerikanische Gebrauchtwagen an, immer der Vision folgend, einen fairen und transparenten Gebrauchtwagenmarkt für alle zu schaffen. Heute bietet das Unternehmen lokale Services in vielen europäischen Ländern wie Schweden, Spanien, Niederlande, Polen, Italien und nun auch Deutschland an - Tendenz steigend. CARFAX bietet Zugang zu einer umfangreichen multinationalen und stetig wachsenden Datenbank, bestehend aus mehr als 45 Milliarden historischen Ereignissen im Zusammenhang mit Autos aus über 30 Ländern. Managing Director: Frank Brueggink, William Wallace Eager, Klaus-Peter Menk Amtsgericht München, HRB 166698, USt-IdNr: DE256678813 http://www.carfax.eu/ Pressekontakt: MSL Group Germany GmbH Linnea Pirntke Tel. +49 151 10334 772 E-Mail: mailto:linnea.pirntke@mslgroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100814/6309736 OTS: CARFAX