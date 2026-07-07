Logistikkonzern

Post erhöht Prognose - Expressgeschäft brummt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Aleksandar Tasevski/Shutterstock.com

Dank guter Geschäfte mit Express-Zustellungen und anderer positiver Einflüsse hebt die Deutsche Post ihre Prognose an. Dieses Jahr rechne man mit einem Konzernergebnis (Ebit) von mehr als 6,5 Milliarden Euro und damit 0,3 Milliarden Euro mehr als zuvor prognostiziert, teilte der Bonner Logistiker mit, der sich im September in DHL umbenennen möchte.

Im überraschend starken zweiten Quartal stieg der Umsatz den Angaben zufolge im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent an und das Konzernergebnis kletterte um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Im Stammgeschäft, also der Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland, entwickelte sich das Ergebnis hingegen rückläufig.

Der Bonner Logistiker macht schon seit langem vor allem im Ausland gute Geschäfte. Das heimische Stammgeschäft ist eher eine Wachstumsbremse geworden. Die Firma bietet neben den zeitkritischen Express-Zustellungen auch Frachtgeschäfte und andere Logistikdienste an.

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
Vor dem Sonnenuntergang ist ein Radar zu sehen.
Vorbörse 07.07.2026
Dax im Minus erwartet: Kurseinbruch bei Samsung und Kospiheute, 05:58 Uhr · onvista
Dax im Minus erwartet: Kurseinbruch bei Samsung und Kospi
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufheute, 13:00 Uhr · onvista
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich auf
Dax Tagesrückblick 06.07.2026
Dax setzt Rekordjagd fort - Kurssprung bei TKMSgestern, 15:56 Uhr · onvista
Dax setzt Rekordjagd fort - Kurssprung bei TKMS
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufheute, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, Saab
Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsheute, 10:20 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen