Produktion steigt überraschend stark - "Abwärtstrend gestoppt"

Berlin, 07. Jul (Reuters) - ⁠Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai so kräftig gesteigert wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,9 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ein so großes Plus gab es zuletzt im September 2025. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten prognostiziert, dass die Produktion wie schon im April um 0,2 Prozent zulegt. ‌Dass der zweite Zuwachs in Folge stärker ausfiel, geht auch auf den höheren Ausstoß in der angeschlagenen Autobranche zurück. Eine Rezession könnte damit vermieden werden, erklärten Analysten.

"Ein Lebenszeichen – aber noch kein Comeback", kommentierte Ökonom Michael Herzum vom Fondsanbieter Union Investment ⁠die Entwicklung. "Die Stabilisierung ist ⁠noch kein Aufschwung." Der strukturelle Wettbewerbsverlust in den vergangenen Jahren habe die Produktion auf das Niveau von 2010 zurückgeworfen. Das zeige, wie tief die industrielle Aushöhlung reiche. "Die deutsche Industrie hat den Abwärtstrend gestoppt, aber der Weg aus der Krise führt nicht im Sprint nach oben, sondern im Schneckentempo", betonte Herzum. Das sieht die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) ganz ähnlich. Der Zuwachs bei der Produktion sei "bei weitem keine Trendwende", betonte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. "Ohne schnelle Verbesserung der Rahmenbedingungen hierzulande ist kein Aufschwung in Sicht."

DOCH KEINE REZESSION?

Im weniger ‌schwankenden Dreimonatsvergleich lag die Produktion von März bis Mai minimal um 0,1 Prozent ‌höher als in den drei Monaten zuvor. Damit schwinden die Rezessionssorgen. "Vermutlich hat es in Deutschland keinen Rückgang der Wirtschaftsleistung gegeben", sagte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) mit Blick auf das gerade beendete zweite Quartal. In den ersten drei Monaten hatte es noch zu einem Wachstum ⁠von 0,3 Prozent gereicht. Für 2026 insgesamt rechnen die meisten Experten mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von etwa einem halben Prozent. "Mehr ‌ist nicht drin, weil das Reformpaket der Bundesregierung die erodierte Standortqualität ⁠trotz einzelner Fortschritte nicht wesentlich verbessert und China der deutschen Industrie zusetzt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Die Industrie allein erhöhte ihre Produktion im Mai um 0,8 Prozent zum Vormonat. Die positive Entwicklung ist maßgeblich auf die Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen (+3,6 Prozent). In den energieintensiven Industriezweigen, die unter gestiegenen Energiepreisen infolge des Iran-Kriegs leiden, legte die Erzeugung um ‌0,2 Prozent zu. Auch der Anstieg im Baugewerbe von 0,9 Prozent beeinflusste ⁠das Gesamtergebnis positiv. Die Energieerzeugung wuchs mit 0,8 Prozent ⁠ähnlich stark. "Die Produktion arbeitet sich aus dem Tal der Tränen", sagte der Chefvolkswirt von ABN Amro Deutschland, Alexander Krüger. "Auch im Zuge der aktuellen Entspannung im Nahen Osten dürfte sich die Produktionslage bessern."

"KEINE BREIT ANGELEGTE ERHOLUNG ABSEHBAR"

Noch belasten die Kriegsfolgen: Immer mehr Unternehmen in Deutschland klagen trotz der Entspannung im Konflikt im Nahen Osten über Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten. Im Juni hatten 17,2 Prozent der Betriebe mit Materialengpässen zu kämpfen, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. Im Mai lag der Anteil noch bei 15,9 Prozent. "Die Straße von Hormus ist zwar wieder passierbar, doch die Folgen der Störungen wirken nach", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Bis zur vollständigen Normalisierung der internationalen Lieferketten dürfte es noch einige Zeit dauern."

Das Bundeswirtschaftsministerium blickt ⁠auch deshalb verhalten nach vorn. "Vor dem Hintergrund nach wie vor volatiler Auftragseingänge und anhaltender Lieferkettenstörungen ist eine breit angelegte Belebung der Industriekonjunktur derzeit noch nicht absehbar", teilte das Ministerium mit.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)