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RBI verteidigt Führung im Bieterwettstreit um Addiko Bank

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Trotz des deutlich höheren Gegenangebots der slowenischen NLB haben Addiko-Aktionäre ihre Zusagen an die Raiffeisen Bank International bislang nicht zurückgezogen. Um den Erfolg der Übernahme abzusichern, plant die RBI zudem eine Senkung der Mindestannahmequote.

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Quelle: em_concepts/Shutterstock.com

(Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) verzeichnet im Ringen um die österreichische Addiko Bank trotz eines höheren Gegenangebots bislang keine Rücktritte von Aktionären. Die Annahmequote für die eigene Offerte liege weiterhin bei 50,72 Prozent, teilte ‌das Wiener Institut am Dienstag mit. Wegen der konkurrierenden Offerte des slowenischen Rivalen Nova Ljubljanska Banka (NLB) haben die Addiko-Investoren ein gesetzliches Rücktrittsrecht. ⁠Bis zum ⁠Montagmorgen hat laut RBI davon jedoch niemand Gebrauch gemacht. In der Annahmequote enthalten ist der Anteil der serbischen Alta Group von 9,63 Prozent. Die Frist läuft noch bis zum 22. Juli.

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