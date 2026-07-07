Regierung plant Milliarden-Einsparung bei Heizungsförderung

- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 07. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung will die Förderung für den Heizungstausch umbauen und dabei im Finanzplanzeitraum bis 2030 rund 2,1 Milliarden Euro einsparen. Erreicht werden soll dies unter anderem durch eine Absenkung der maximal förderfähigen Kosten von derzeit 30.000 ‌Euro und das schrittweise Auslaufen des Klimageschwindigkeitsbonus. Zugleich sollen die Boni stärker nach Einkommen gestaffelt und Familien mit einem neuen Kinderzuschlag gezielt entlastet werden. Dies ⁠geht aus ⁠einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Der Ausschuss soll sich am Mittwoch damit befassen.

Den Plänen zufolge soll der Einkommensbonus für selbstnutzende Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 30.000 Euro von 30 auf 40 Prozent steigen. Für Einkommen ‌zwischen 30.000 und 40.000 bleibt es beim geltenden Bonus ‌von 30 Prozent. Für Einkommen zwischen 40.000 und 50.000 Euro soll ein neuer Bonus von zehn Prozent eingeführt werden, der mit anderen Förderbestandteilen kombiniert werden kann. Familien ⁠sollen zudem durch einen Kinderzuschlag begünstigt werden, bei dem bei mindestens einem minderjährigen ‌Kind im Haushalt einmalig 10.000 Euro vom ⁠anzusetzenden Einkommen abgezogen werden.

Demgegenüber stehen Kürzungen wie die schrittweise Absenkung des Klimageschwindigkeitsbonus. Zudem sollen die förderfähigen Kosten für eine neue Heizung sofort um 2000 Euro und danach alle sechs Monate um weitere 750 Euro ‌sinken.

Die Maßnahmen sollen die Finanzplanung bis 2030 ⁠spürbar entlasten. Allein aus der schrittweisen ⁠Abschaffung des Klimageschwindigkeitsbonus und der Absenkung der förderfähigen Kosten ergeben sich Einsparungen von zusammen 5,5 Milliarden Euro. Dem stehen Mehrausgaben für die Neugestaltung des Einkommensbonus und den Kinderzuschlag von zusammen knapp vier Milliarden Euro gegenüber. Weitere Einsparungen ergeben sich unter anderem durch die Streichung eines Effizienzbonus für Wärmepumpen und des Emissionsminderungszuschlags für Biomasseanlagen. Zudem wird mit Rückflüssen aus dem europäischen Klima-Sozialfonds in Höhe von 600 Millionen Euro gerechnet, wodurch die Entlastung auf 2,7 ⁠Milliarden Euro steigt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)