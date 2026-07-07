Regierung plant strategische Gasreserve - Finanzierung über Umlage

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 07. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung will eine staatliche Erdgasreserve für Krisenfälle aufbauen. Das Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) bestätigte damit am Dienstag einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Aus dem Ministerium verlautete, es liege ein innerhalb der Regierung abgestimmter Plan vor, um die Gasversorgung auch in außergewöhnlichen Situationen abzusichern. Ziel sei ‌es, die Resilienz des Energiesystems zu erhöhen. Finanziert werden sollen die Kosten in Milliardenhöhe für die Reserve nicht aus dem Bundeshaushalt, sondern über eine Umlage auf die Gasverbraucher. Nach Reuters-Informationen von ⁠einem Insider ⁠werden die Kosten für Aufbau und Gaseinkauf auf 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro geschätzt.

Der Plan sieht den Angaben zufolge eine Reserve von rund 24 Terawattstunden (TWh) vor, was etwa zehn Prozent der deutschen Speicherkapazität entspricht. Um den Gasmarkt nicht zu beeinflussen, soll die Beschaffung über zwei bis drei Jahre gestreckt werden. Die erste Befüllung ist laut Ministerium für den Sommer 2027 geplant. Über den ‌Einsatz der Reserve soll im Krisenfall die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler ‌entscheiden, etwa bei plötzlichen Importausfällen. Die neue Umlage soll den Angaben zufolge deutlich geringer ausfallen als die Ende 2025 auslaufende Gasspeicherumlage.

Reuters hatte zuvor bereits unter Berufung auf einen Insider über das Konzept berichtet. Demnach ⁠werden die Kosten für Aufbau und Gaseinkauf auf 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro geschätzt, die sich ‌auf die Jahre 2027 und 2028 verteilen. Hinzu kämen ⁠laufende Kosten von 150 bis 180 Millionen Euro jährlich. Reiche hatte eine solche Reserve in der Vergangenheit als Notfallinstrument für die Bundesnetzagentur bezeichnet. Sie soll laut Ministerium helfen, Abschaltungen einzelner Industriekunden zu verhindern und Zeit für Reparaturen oder alternative Importe zu gewinnen.

Das ‌Konzept sieht dem Insider zufolge vor, dass die ⁠Reserve etwa einen 30-tägigen Ausfall der größten ⁠Importinfrastruktur, des Anlandepunktes Dornum für norwegisches Gas, absichern kann. Alternativ ließen sich damit rund 40 Tage Ausfall von LNG-Importen oder die Versorgung von Haushalten und Gewerbe für zehn Tage in einem Extremwinter überbrücken.

Die Opposition begrüßte den Vorstoß grundsätzlich. "Es ist richtig, eine Gasreserve einzuführen", sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen, Michael Kellner, zu Reuters. "Die angedachte Befüllung im nächsten Jahr kommt allerdings für diesen Winter zu spät. Hier droht erneut eine Zitterpartie."

Nach früheren Angaben eines Insiders strebt die Regierung einen Kabinettsbeschluss Mitte August an. Der Bundestag könnte sich Ende September erstmals mit dem ⁠Vorhaben befassen, das zum 1. Januar 2027 in Kraft treten könnte.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)