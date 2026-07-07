Regierung plant strategische Gasreserve - Finanzierung über Umlage

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 07. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung will zur Absicherung gegen geopolitische Risiken wie Angriffe auf Pipelines eine staatliche Erdgasreserve aufbauen. Die Kosten in Milliardenhöhe sollen die Verbraucher über eine neue Umlage tragen, wie das Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) am Dienstag bestätigte. Für einen Haushalt mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch Gas lägen die Kosten demnach bei weniger ‌als zehn Euro im Jahr. Die erste Befüllung der Reserve von rund 24 Terawattstunden (TWh) ist für den Sommer 2027 geplant. Das Kabinett soll nach Angaben des Wirtschaftsministeriums das Vorhaben zeitnah auf den Weg ⁠bringen. Im Gespräch ⁠ist ein Kabinettsbeschluss im August.

Die geplante Finanzierung stößt jedoch auf Kritik. Vom Koalitionspartner SPD kam zwar Unterstützung für eine Reserve, aber Widerspruch gegen eine Umlage. Eine neue Gasumlage sei schwer zu vermitteln, nachdem die alte erst kürzlich abgeschafft worden sei, sagte der Vize-Chef der SPD-Fraktion, Armand Zorn, zu Reuters. Auch der Branchenverband Initiative Energien Speichern (INES) forderte, die Kosten aus dem Bundeshaushalt zu decken, da es sich um eine Aufgabe ‌der Daseinsvorsorge handle.

Grundsätzliche Zustimmung zu dem Vorhaben kam von Verbänden und der ‌Opposition. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßte den Schritt, mahnte aber, die Reserve dürfe nur in akuten Krisen und nicht zur Preisstabilisierung genutzt werden. Der Grünen-Energieexperte Michael Kellner nannte die Einführung ebenfalls richtig, kritisierte aber den Zeitplan: "Die ⁠angedachte Befüllung im nächsten Jahr kommt allerdings für diesen Winter zu spät."

Ein Insider mit Kenntnis der Details ‌des Konzepts sprach von Kosten für Aufbau und Gaseinkauf ⁠von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro, die sich auf die Jahre 2027 und 2028 verteilten. Hinzu kämen laufende Kosten von 150 bis 180 Millionen Euro jährlich.

BRANCHENVERBAND: SCHLEPPENDE BEFÜLLUNG DER SPEICHER

Das Ministerium bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters und unterstrich, die geplante Reserve sei strikt von der ‌regulären Wintervorsorge getrennt. Diese bleibe weiter Aufgabe der Marktteilnehmer: "Die ⁠Speicher füllen sich planmäßig und die Wintervorsorge ⁠des Marktes funktioniert."

Der Branchenverband INES, der die Betreiber von Gasspeichern vertritt, mahnte, dass die Speicher nur schleppend befüllt würden. Zum 1. Juli seien sie mit 41 Prozent auf dem niedrigsten Stand zu diesem Zeitpunkt seit dem Krisenjahr 2021/2022. Die aktuelle Preisentwicklung "setzt kaum Anreize, die gebuchten Kapazitäten tatsächlich zu befüllen".

Allerdings ist die Lage nicht mehr direkt mit dem Krisenwinter 2021/2022 vergleichbar: Nach dem Wegfall russischer Pipeline-Lieferungen als Folge des Angriffs auf die Ukraine wurde die Gasversorgung stärker auf Importe aus Norwegen sowie auf LNG-Terminals an Nord- und Ostsee umgestellt.

Grünen-Energieexperte Michael Kellner begrüßte eine Gasreserve, mahnte aber auch: "Die angedachte Befüllung im nächsten ⁠Jahr kommt allerdings für diesen Winter zu spät. Hier droht erneut eine Zitterpartie."

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)