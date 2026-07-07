Rheinmetall tritt bei Personalaufbau in Werftensparte auf die Bremse

Düsseldorf, ⁠07. Jul (Reuters) - Rheinmetall hat den geplanten Personalaufbau um rund 1000 Arbeitsplätze in der neu ‌geschaffenen Werftensparte nach der Streichung des Großauftrags für die Fregatte F126 ⁠gestoppt. ⁠Ein Sprecher bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des Magazins "Capital". Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte die Absage des ‌Fregatten-Projekts mit einer Kostenexplosion ‌auf fast 18 Milliarden Euro statt der ursprünglich geplanten ⁠zehn Milliarden Euro sowie massiven Verzögerungen ‌begründet. Die ⁠Bundesregierung plant nun stattdessen den Kauf von Fregatten des Typs MEKO A-200 von der ‌Thyssenkrupp-Tochter ⁠TKMS. Die Absage des ⁠Projekts lastet zudem auf dem Ausblick Rheinmetalls.

(Bericht von Miranda Murray, bearbeitet von Matthias Inverardi. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)