Rheinmetall tritt bei Personalaufbau in Werftensparte auf die Bremse

Düsseldorf, 07. Jul (Reuters) - Rheinmetall hat den geplanten Personalaufbau um rund 1000 Arbeitsplätze in der neu geschaffenen Werftensparte nach der Streichung des Großauftrags für die Fregatte F126 gestoppt. Ein Sprecher bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des Magazins "Capital". Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte die Absage des Fregatten-Projekts mit einer Kostenexplosion auf fast 18 Milliarden Euro statt der ursprünglich geplanten zehn Milliarden Euro sowie massiven Verzögerungen begründet. Die Bundesregierung plant nun stattdessen den Kauf von Fregatten des Typs MEKO A-200 von der Thyssenkrupp-Tochter TKMS. Die Absage des Projekts lastet zudem auf dem Ausblick Rheinmetalls.
(Bericht von Miranda Murray, bearbeitet von Matthias Inverardi. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)