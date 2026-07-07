Rheinmetall will mit Lockheed Martin in Deutschland Raketen bauen

Düsseldorf, 07. ⁠Jul (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall und sein US-Partner Lockheed Martin wollen künftig gemeinsam ATACMS-Raketen in Deutschland fertigen. Vertreter der beiden Konzerne unterzeichneten am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung ‌zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens auf einem Rüstungsforum am Rande des Nato-Gipfels in Ankara. Mit Unterstützung der Regierungen ⁠der ⁠USA und Deutschlands soll am Rheinmetall-Standort Unterlüß in Niedersachsen das erste europäische Zentrum für die Produktion und Vertrieb der Kurzstreckenraketen entstehen. Es wäre die weltweit erste Fertigungsstätte für ATACMS-Raketen außerhalb der USA.

Ziel der Partnerschaft ‌sei es, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und ‌Europas zu stärken, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Dennis Goege, Europa-Chef von Lockheed Martin, bezeichnete die Kooperation als starkes ⁠Signal für die europäische Rüstungsindustrie und die langfristige Wehrhaftigkeit ‌der Nato. Die weltweite Nachfrage ⁠nach den ATACMS-Raketen ist hoch.

Das Werk in Unterlüß ist mit rund 4000 Beschäftigten einer der wichtigsten Standorte von Rheinmetall in Deutschland. Dort werden ‌unter anderem Waffensysteme, Munition ⁠und Kettenfahrzeuge hergestellt. Eine ⁠Fabrik für Raketenmotoren steht dort kurz vor der Fertigstellung. Die Produktion von Motoren und Komponenten für Lenkflugkörper soll im Jahr 2027 anlaufen.

Rheinmetall arbeitet bereits eng mit dem US-Rüstungsriesen zusammen. Unter anderem stellen die Düsseldorfer in Nordrhein-Westfalen Rumpfteile für die F-35-Kampfflugzeuge von Lockheed her.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)