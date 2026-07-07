Windenergie-Konzern

Nordex erhält Aufträge über 700 Megawatt aus Deutschland

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Erneuerbare Energien
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Quelle: Thorsten Schier/Shutterstock.com

Der Windturbinenbauer Nordex hat mehrere Aufträge vom Wind- und Solarparkentwickler UKA erhalten. Die Ende Juni eingegangenen Bestellungen haben eine Gesamtleistung von 700 Megawatt, wie der Windkraftanlagenbauer aus Hamburg am Dienstag mitteilte. Geliefert werden sollen 100 Turbinen der Typen N175/6.X und N163/6.X mit einer Nennleistung von 7 Megawatt für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern. Hinzu kämen mehrjährige Dienstleistungs- und Wartungsaufträge.

Die Nordex-Aktie legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht zu. Am Nachmittag verlor das Papier in einem schwächelnden Markt gut vier Prozent. Zuletzt hatten Anleger bei den 2026 stark gelaufenen Titeln immer mal wieder Kasse gemacht. Für das laufende Jahr steht aktuell ein Kursplus von 44 Prozent auf dem Zettel.

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