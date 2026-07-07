Spahn: U-Boote-Deal mit Kanada hat Gesamtvolumen von 60 Milliarden Euro
Berlin, 07. Jul (Reuters) - CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn hat den kanadischen Auftrag für den Kauf von zwölf U-Booten bei der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS begrüßt. "Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für die deutsche Industrie, dass Kanada den U-Boot-Auftrag mit einem Gesamtvolumen von über 60 Milliarden Euro an deutsche Unternehmen gegeben hat", sagte Spahn am Dienstag in Berlin. Der Bundeskanzler und die Bundesregierung hätten dafür in den letzten Monaten hart gearbeitet und gut verhandelt. Neben dem Kauf der U-Boote für rund zwölf Milliarden Euro gebe es ein umfangreiches und über viele Jahre reichenden Maintenance-Paket, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)