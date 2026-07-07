Spahn: U-Boote-Deal mit Kanada hat Gesamtvolumen von 60 Milliarden Euro

Berlin, ⁠07. Jul (Reuters) - CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn hat den kanadischen Auftrag für den Kauf von zwölf U-Booten ‌bei der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS begrüßt. "Das ist eine sehr, sehr gute ⁠Nachricht ⁠für die deutsche Industrie, dass Kanada den U-Boot-Auftrag mit einem Gesamtvolumen von über 60 Milliarden Euro an deutsche ‌Unternehmen gegeben hat", ‌sagte Spahn am Dienstag in Berlin. Der Bundeskanzler und die ⁠Bundesregierung hätten dafür in den ‌letzten Monaten hart ⁠gearbeitet und gut verhandelt. Neben dem Kauf der U-Boote für rund zwölf Milliarden ‌Euro gebe ⁠es ein umfangreiches ⁠und über viele Jahre reichenden Maintenance-Paket, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)