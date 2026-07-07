Berlin, ⁠07. Jul (Reuters) - Die Pläne der Bundesregierung für eine staatliche Gasreserve stoßen in der SPD auf grundsätzliche Zustimmung, aber auch auf Kritik an ‌der Finanzierung. Der Iran-Krieg und die Energiekrise der vergangenen Monate hätten gezeigt, wie anfällig ⁠die Energieversorgung ⁠in Krisenzeiten sei, sagte der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei richtig, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. "Bei der genauen Ausgestaltung müssen wir ‌aber dringend darauf achten, die ‌Mehrbelastungen für Verbraucher und Wirtschaft zu minimieren", sagte der SPD-Politiker. "Eine Gasumlage wieder einzuführen, wenn ⁠wir erst kürzlich die Gasumlage aus der Krise ‌2022 wieder abgeschafft haben, ⁠wäre schwer zu vermitteln."

Das Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) hatte zuvor Pläne für eine strategische Erdgasreserve bestätigt, deren Kosten in ‌Milliardenhöhe über eine ⁠neue Umlage von den ⁠Verbrauchern getragen werden sollen. Die erste Befüllung ist für den Sommer 2027 geplant, um die Versorgung bei plötzlichen Importausfällen abzusichern. Der Branchenverband INES hatte eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt gefordert.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)