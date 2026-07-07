Stürme und Erdrutsche in China - Mindestens acht Tote durch Tornados

Peking, 07. ⁠Jul (Reuters) - Eine Serie schwerer Unwetter mit Tornados und Erdrutschen hat in China mehrere Todesopfer gefordert und schwere Verwüstungen angerichtet. Allein bei zwei Tornados in der zentralchinesischen Provinz Hubei kamen am Montagabend mindestens acht Menschen ums Leben. Die Wirbelstürme rissen mit ‌Windgeschwindigkeiten von bis zu 149 Kilometern pro Stunde Dächer von Gebäuden und warfen Autos um. Mindestens eine Person werde zudem noch vermisst, meldete die staatliche ⁠Nachrichtenagentur Xinhua ⁠am Dienstag unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörden. Die Stürme trafen über einen Zeitraum von vier Stunden die Städte Huangshi, Huanggang, Ezhou und Xianning.

Tornados gelten in der wichtigen Industrie- und Technologie-Region Hubei als äußerst selten. Der letzte Wirbelsturm dort ereignete sich im Mai 2021. Unterdessen wurden in der bergigen Provinz Gansu ‌im Westen des Landes nach einem Erdrutsch in ‌den frühen Morgenstunden 33 Menschen mitgerissen. Davon werden 16 Personen weiter vermisst, wie staatliche Medien berichteten. Chinas Präsident Xi Jinping forderte dem Sender CCTV zufolge am Dienstag einen ⁠unermüdlichen Einsatz bei den Rettungsarbeiten in den von den Überschwemmungen betroffenen Regionen.

Das nationale ‌Wetterzentrum warnte für Dienstag vor weiteren schweren ⁠Regenfällen im Nordosten Hubeis sowie in anderen Teilen des Landes. In der südwestlichen Region Guangxi, die noch unter den Folgen des Taifuns "Maysak" der vergangenen Tage leidet, wurden Niederschläge von bis zu 260 Millimetern binnen ‌24 Stunden vorhergesagt. Zudem droht China ⁠der Super-Taifun "Bavi", der sich über den ⁠Pazifik in Richtung Taiwan bewegt und im Laufe der Woche die ostchinesische Küste erreichen könnte. Der Sturm hatte am Montag auf den Pazifikinseln Guam, Tinian, Saipan und Rota Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 Kilometern pro Stunde erreicht.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist Experten zufolge zunehmend von Extremwetterereignissen betroffen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Diese verursachen jährlich wirtschaftliche Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe in Dollar, sorgen für Unterbrechungen in der Industrie und vernichten Ernten.

(Bericht ⁠von Joe Cash, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)