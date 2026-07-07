TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz 10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung 11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26 14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt 14:30 USA: Handelsbilanz 5/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen 09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung

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