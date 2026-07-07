TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 USA: Meta, Hauptversammlung 10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung 15:00 DEU: Würth-Gruppe, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen/Aufträge 6/26 DEU/ITA: Unicredit will finales Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank bekanntgeben TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26 04:00 NZL: Zentralbank, Zinsentscheid 08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 15:00 USA: Neue Weltprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 16:00 USA: Großhandelsumsatz 5/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 DEU: Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26 21:00 USA: Konsumentenkredite SONSTIGE TERMINE: 09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Einstufung von Apple als «Torwächter» bei Plattformdiensten 09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Genehmigung von italienischen Staatshilfen für Fluglinien während Corona-Pandemie TUR: Nato-Gipfel (zweiter und letzter Tag) + 0700 Doorstep Nato-Generalsekretär Mark Rutte, anschließend Staats- und Regierungschefs + 0945 Offizielle Begrüßung der Staats- und Regierungschefs + 1000 Familienfoto der Gipfel-Teilnehmer + 1015 Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs + 1330 Treffen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj + 1415 Abschluss-Pk Rutte + 1515 Pk Trump + 1530 Pk Bundeskanzler Friedrich Merz

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