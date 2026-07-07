Frankfurt, 07. ⁠Jul (Reuters) - Der Ausverkauf im Technologiesektor nach den Zahlen von Samsung Electronics in Südkorea belastet den Dax. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,2 Prozent tiefer bei 25.770,45 ‌Punkten. Die Aktien des Chipriesen Samsung rutschten in Seoul um fast sieben Prozent ab und zogen in Frankfurt Infineon, Aixtron, ⁠Siltronic und ⁠Suss Microtec um vier bis acht Prozent nach unten.

"An den Zahlen kann es kaum gelegen haben. Eine 19-fache Steigerung des Gewinns auf Jahresfrist sollte Anleger eigentlich begeistern", konstatierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Dem Experten zufolge ‌hätten Anleger die guten Nachrichten bereits vorweggenommen. ‌Zugleich zeige der Markt Anzeichen einer zunehmenden KI-Müdigkeit. Damit seien Samsungs Quartalszahlen kein gutes Omen für die beginnende Berichtssaison. "Offenbar hält ⁠die Anleger nur eine erneute, deutliche Beschleunigung des Wachstums bei ‌der Stange. Ob diese kommen ⁠wird, ist dabei eher fraglich."

Für Gesprächsstoff sorgte auch TKMS. Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter ist von der Regierung Kanadas zum bevorzugten Bieter für einen der weltweit größten U-Boot-Aufträge ‌ernannt worden. Allerdings sind noch ⁠Detailfragen offen, die TKMS bis ⁠Ende des Jahres klären will. Kanada behält sich laut Premierminister Mark Carney das Recht vor, die Gespräche mit dem südkoreanischen Konkurrenten Hanwha Ocean wieder aufzunehmen, sollte es mit TKMS zu keiner Einigung kommen. Die TKMS-Aktien rückten um ein Prozent vor, während Hanwha in Seoul um mehr als 20 Prozent einbrachen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)