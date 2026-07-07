Tesla-Modell wieder absatzstärkstes Elektroauto in Deutschland

Reuters · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
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Berlin, ⁠07. Jul (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat erstmals seit März wieder die Spitzenposition bei den meistverkauften Elektromodellen ‌in Deutschland zurückerobert. Insgesamt wurden im Juni 6023 Fahrzeuge des Typs Model ⁠Y ⁠neu zugelassen, das entspricht einem Marktanteil von 7,2 Prozent bei allen Elektroautos, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag mitteilte. In den ‌beiden Vormonaten standen Modelle ‌aus dem Volkswagen-Konzern bei den E-Autos an erster Stelle.

Nach einem kräftigen ⁠Einbruch im vergangenen Jahr steigt der ‌Tesla-Absatz in ⁠Europa derzeit wieder. Vor wenigen Tagen hatte das von Elon Musk geführte Unternehmen angekündigt, die ‌Produktion in ⁠seinem Werk in Grünheide ⁠bei Berlin auf wöchentlich 7500 Autos zu steigern. Tesla produziert in der Anlage das Model Y.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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