

EQS-Media / 07.07.2026 / 11:25 CET/CEST



thyssenkrupp nucera und Bharat Heavy Electricals Limited unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur Förderung von grünem Wasserstoff in Indien

Strategische Zusammenarbeit mit Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) zur schrittweisen Lokalisierung der Fertigung von Elektrolyseurmodulen in Indien

Die Zusammenarbeit verbindet die Kompetenzen von BHEL in den Bereichen Engineering, Fertigung und Projektabwicklung mit der bewährten Elektrolysetechnologie von thyssenkrupp nucera, um gemeinsam an Ausschreibungsverfahren für Projekte im Bereich grüner Wasserstoff in Indien teilzunehmen

Die Partnerschaft untermauert die langfristigen Ambitionen von thyssenkrupp nucera auf dem schnell wachsenden Markt für grünen Wasserstoff in Indien

Mumbai / Dortmund, 7. Juli 2026 – thyssenkrupp nucera und Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) haben eine strategische Kooperationsvereinbarung (Strategic Collaboration Agreement) zur Herstellung alkalischer Wasser-Elektrolyseure für die Produktion von grünem Wasserstoff in Indien unterzeichnet. Die Partnerschaft markiert einen weiteren entscheidenden Schritt in der Strategie von thyssenkrupp nucera, die Unternehmensposition in einem der weltweit wichtigsten Zukunftsmärkte für grünen Wasserstoff zu stärken. Die Vereinbarung wurde in der Unternehmenszentrale von BHEL in Neu-Delhi, Indien, unterzeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung werden thyssenkrupp nucera und BHEL gemeinsam an der schrittweisen Lokalisierung der Fertigung von Elektrolyseurmodulen in Indien arbeiten. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf den Aufbau lokaler Fertigungskapazitäten, die gemeinsame Teilnahme an Ausschreibungsverfahren und die Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten für grünen Wasserstoff auf dem indischen Markt.

„Indien ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für thyssenkrupp nucera“, sagt Kiran Joseph, CEO von thyssenkrupp nucera India. „Der Ausbau von grünem Wasserstoff in Indien erfordert Lösungen, die zuverlässig und skalierbar sind und mit den industriellen Ambitionen des Landes im Einklang stehen. Diese Zusammenarbeit mit BHEL unterstreicht unser Engagement, den Aufbau eines robusten Marktes für grünen Wasserstoff in Indien langfristig zu unterstützen.“

BHEL ist eines der führenden staatlichen Ingenieur- und Fertigungsunternehmen Indiens. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, erneuerbare Energien, Öl und Gas, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung hat das Unternehmen eine zentrale Rolle beim Aufbau der industriellen Infrastruktur Indiens gespielt. BHELs technisches Know-how, umfangreiches Fertigungsnetzwerk und Kompetenzzentren im ganzen Land bilden eine solide Grundlage für diese strategische Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit festigt die technologischen und geschäftlichen Interessen von thyssenkrupp nucera in Indien weiter. Aufbauend auf seiner starken globalen Erfolgsbilanz und bewährten Elektrolysetechnologie ist das Unternehmen gut positioniert, um den zuverlässigen Einsatz von Projekten für grünen Wasserstoff im ganzen Land zu unterstützen.

Die Vereinbarung mit BHEL baut auf einer Reihe jüngster Initiativen auf, die das Engagement von thyssenkrupp nucera für den Aufbau des Ökosystems für grünen Wasserstoff in Indien unterstreichen. Anfang dieses Jahres startete der Elektrolysespezialist eine Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), um die Entwicklung der Märkte für grünen Wasserstoff und Power-to-X in Indien zu unterstützen. Kurz darauf erhielt thyssenkrupp nucera vom indischen Entwickler Juno Joule den Zuschlag für eine FEED-Studie für ein 260-Megawatt-Projekt für grünen Wasserstoff. Zusammen spiegeln diese Schritte das klare Bestreben von thyssenkrupp nucera wider, eine führende Rolle bei der Gestaltung der aufstrebenden indischen Wirtschaft für grünen Wasserstoff zu spielen.

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thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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Schlagwort(e): Unternehmen

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