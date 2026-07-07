Toyota verlagert Lkw-Produktion von Mexiko in die USA
Der japanische Autobauer Toyota investiert 3,6 Milliarden Dollar in eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Texas. Damit verlagert der Konzern einen Teil seiner Lkw-Produktion aus Mexiko zurück in die USA, nachdem US-Präsident Trump massiven Druck ausgeübt hatte.
(Reuters) - Der japanische Autobauer Toyota will für 3,6 Milliarden Dollar ein neues Werk in Texas bauen und einen Teil seiner Lkw-Produktion von Mexiko in die USA verlagern. Das neue Werk auf dem bestehenden Produktionsgelände in San Antonio solle bis 2030 eröffnet werden und 2000 Arbeitsplätze schaffen, teilte der Konzern am Montag mit. Die Produktion des mittelgroßen Pick-up-Trucks Tacoma werde nach Fertigstellung der Fabrik aus dem mexikanischen Werk in Baja California nach Texas verlegt. Die Tacoma-Produktion im mexikanischen Werk Guanajuato laufe jedoch weiter.
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