Nach Druck durch Trump

Toyota verlagert Lkw-Produktion von Mexiko in die USA

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: WasserstoffE-Mobilität

Der japanische Autobauer Toyota investiert 3,6 Milliarden Dollar in eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Texas. Damit verlagert der Konzern einen Teil seiner Lkw-Produktion aus Mexiko zurück in die USA, nachdem US-Präsident Trump massiven Druck ausgeübt hatte.

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Quelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

(Reuters) - Der japanische Autobauer Toyota will für 3,6 Milliarden Dollar ein neues Werk in Texas bauen und einen Teil seiner Lkw-Produktion von Mexiko in die USA ‌verlagern. Das neue Werk auf dem bestehenden Produktionsgelände in San Antonio solle bis 2030 eröffnet werden und ⁠2000 ⁠Arbeitsplätze schaffen, teilte der Konzern am Montag mit. Die Produktion des mittelgroßen Pick-up-Trucks Tacoma werde nach Fertigstellung der Fabrik aus dem mexikanischen Werk in Baja California nach Texas verlegt. Die Tacoma-Produktion im mexikanischen ‌Werk Guanajuato laufe jedoch weiter.

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