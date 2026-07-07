Toyota verlagert Lkw-Produktion von Mexiko in die USA

(Reuters) - Der japanische Autobauer Toyota will für 3,6 Milliarden Dollar ein neues Werk in Texas bauen und einen Teil seiner Lkw-Produktion von Mexiko in die USA ‌verlagern. Das neue Werk auf dem bestehenden Produktionsgelände in San Antonio solle bis 2030 eröffnet werden und ⁠2000 ⁠Arbeitsplätze schaffen, teilte der Konzern am Montag mit. Die Produktion des mittelgroßen Pick-up-Trucks Tacoma werde nach Fertigstellung der Fabrik aus dem mexikanischen Werk in Baja California nach Texas verlegt. Die Tacoma-Produktion im mexikanischen ‌Werk Guanajuato laufe jedoch weiter.

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