Trump kündigt Aufhebung von Sanktionen gegen die Türkei an
Ankara, 07. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will die Sanktionen gegen die Türkei aufheben und eine Entscheidung über einen möglichen Verkauf von F-35-Kampfjets an Ankara treffen. Dies sagte Trump am Dienstag zu Beginn eines Treffens mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor dem Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt. "Wir werden die Sanktionen aufheben", sagte Trump vor Journalisten auf eine Frage nach den Strafmaßnahmen. Bezüglich der F-35-Jets sagte er: "Darüber werden wir noch entscheiden." Zudem wollten die beiden Politiker über die Handelsbeziehungen sprechen.
Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen hatten am Dienstag erklärt, es sei zu erwarten, dass Trump den potenziellen Verkauf der F-35-Jets unterstützen werde. Rechtliche Hürden und Widerstände im US-Kongress müssten jedoch noch überwunden werden. Washington hatte im Jahr 2020 Sanktionen gegen die Türkei verhängt, nachdem das Land das russische Luftabwehrsystem S-400 erworben hatte. Darüber hinaus wurde Ankara aus dem F-35-Kampfjetprogramm ausgeschlossen, was die Türkei als ungerecht und illegal bezeichnete.
(Bericht von Humeyra Pamuk, Katharine Jackson;Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)