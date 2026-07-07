Trump kündigt Aufhebung von Sanktionen gegen die Türkei an

Ankara, ⁠07. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will die Sanktionen gegen die Türkei aufheben und eine Entscheidung über einen möglichen Verkauf von ‌F-35-Kampfjets an Ankara treffen. Dies sagte Trump am Dienstag zu Beginn eines Treffens mit ⁠dem ⁠türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor dem Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt. "Wir werden die Sanktionen aufheben", sagte Trump vor Journalisten auf eine Frage nach den ‌Strafmaßnahmen. Bezüglich der F-35-Jets ‌sagte er: "Darüber werden wir noch entscheiden." Zudem wollten die beiden Politiker über die Handelsbeziehungen ⁠sprechen.

Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen hatten ‌am Dienstag erklärt, ⁠es sei zu erwarten, dass Trump den potenziellen Verkauf der F-35-Jets unterstützen werde. Rechtliche Hürden und Widerstände im ‌US-Kongress müssten ⁠jedoch noch überwunden werden. Washington ⁠hatte im Jahr 2020 Sanktionen gegen die Türkei verhängt, nachdem das Land das russische Luftabwehrsystem S-400 erworben hatte. Darüber hinaus wurde Ankara aus dem F-35-Kampfjetprogramm ausgeschlossen, was die Türkei als ungerecht und illegal bezeichnete.

(Bericht von Humeyra ⁠Pamuk, Katharine Jackson;Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)