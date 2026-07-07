US-Handelsdefizit steigt sprunghaft wegen KI-Investitionen

Washington, ⁠07. Jul (Reuters) - Boomende Investitionen in Künstliche Intelligenz haben das US-Handelsdefizit im Mai stark steigen lassen. Die Lücke zwischen Ein- und Ausfuhren erhöhte sich ‌um 42,2 Prozent auf 77,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. ⁠Von ⁠der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem noch etwas höheren Defizit von 78,5 Milliarden Dollar gerechnet. Während die Importe um 3,3 Prozent auf 395,3 Milliarden Dollar zulegten, sanken ‌die Exporte um 3,2 Prozent ‌auf 317,7 Milliarden Dollar.

Der Anstieg der Importe ging vor allem auf Kapitalgüter zurück, deren Einfuhren ⁠auf ein Rekordhoch von 128 Milliarden Dollar stiegen. ‌Grund dafür sind erhebliche ⁠Investitionen von Unternehmen in KI, für deren Aufbau viele importierte Güter benötigt werden. Die Ausfuhren sanken, obwohl die US-Ölexporte angesichts ‌des Nahost-Konflikts einen ⁠Rekordwert erreichten.

Der Außenhandel hat das ⁠Bruttoinlandsprodukt bereits zwei Quartale in Folge gebremst. Die US-Wirtschaft ist im ersten Vierteljahr 2026 um 2,1 Prozent gewachsen. Das Prognosemodell der regionalen Notenbank Federal Reserve von Atlanta deutet für das abgelaufene zweite Quartal auf ein Wachstum von 1,2 Prozent hin.

(Bericht von ⁠Rene Wagner, Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)