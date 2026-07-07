US-Militär meldet Angriffe auf Ziele im Iran
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit./jcf/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Unabhängiges Internetportal: Raffinerie in russischem Jaroslawl attackiertgestern, 07:00 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Rüstungskonzern will Montag an die BörseWas gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, SaabNato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsheute, 10:20 Uhr · Reuters