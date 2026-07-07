USA setzen Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben die zuvor gelockerten Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Eine vor gut zwei Wochen erteilte Ausnahmegenehmigung werde wieder zurückgenommen, teilte das US-Finanzministerium mit./hae/DP/he

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