USA setzen Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben die zuvor gelockerten Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Eine vor gut zwei Wochen erteilte Ausnahmegenehmigung werde wieder zurückgenommen, teilte das US-Finanzministerium mit./hae/DP/he
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