Rüstungskonzern will Montag an die Börse

Was gegen die Aktie von SMAG spricht

onvista · Uhr
Thema: Rüstung

Mit SMAG strebt ein weiterer deutscher Rüstungskonzern an die Börse. Das Unternehmen hat sich ambitionierte Ziele gesteckt. Wir erklären, was du zum IPO wissen musst.

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Vor dem Sonnenuntergang ist ein Radar zu sehen.
Quelle: Adobe.com/zef art

Die Stimmung um Rüstungswerte hat sich 2026 merklich eingetrübt. Besonders sichtbar ist das am deutschen Marktführer Rheinmetall. Der Kurs des im Dax notierten Düsseldorfer Rüstungskonzerns hat sich vom Hoch im vergangenen Sommer binnen eines Jahres halbiert. Und auch bei den jüngsten IPOs der Branche lief’s allenfalls noch durchmischt.

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