Was gegen die Aktie von SMAG spricht

Quelle: Adobe.com/zef art
Die Stimmung um Rüstungswerte hat sich 2026 merklich eingetrübt. Besonders sichtbar ist das am deutschen Marktführer Rheinmetall. Der Kurs des im Dax notierten Düsseldorfer Rüstungskonzerns hat sich vom Hoch im vergangenen Sommer binnen eines Jahres halbiert. Und auch bei den jüngsten IPOs der Branche lief’s allenfalls noch durchmischt.
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