Zalando - Zwei Zeitebenen – die gleiche Botschaft
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Zwei Zeitebenen – die gleiche Botschaft
Zuletzt hatten wir bei der Zalando-Aktie eine Bodenbildung diskutiert – und zwar nach einer langen Dürreperiode. Konkret stoppte der Doppelboden der letzten Monate den Kursverfall des letzten Jahres. Rein rechnerisch hält die beschriebene Bodenbildung ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 30 EUR bereit. Einen wichtigen Taktgeber markiert nun die sich immer mehr abflachende 200-Wochen-Linie (akt. bei 26,96 EUR). In diesem Zusammenhang lohnt zudem ein Blick auf den Quartalschart des Titels. Die letzten beiden 3-Monats-Kerzen verfügen jeweils über markante Lunten, d. h. die Zeitebene unterstreicht die aktuellen Trendwendeambitionen. Darüber hinaus sind die Hochs dieser beiden Kerzen (26,81/27,00 EUR) nicht nur nahezu deckungsgleich, sondern unterstreichen auch die Bedeutung des o. g. Durchschnitts. Einen nachhaltigen Spurt über die langfristige Glättung definieren wir deshalb als entscheidenden Katalysator, um das zuvor diskutierte Anschlusspotenzial tatsächlich auszuschöpfen. Rückenwind liefert der RSI, denn im Verlauf des Oszillators liegt ebenfalls eine untere Umkehr vor. Darüber hinaus ist der MACD „long“ positioniert – nachdem der Trendfolger zuvor bereits eine positive Divergenz ausgebildet hatte.
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Zuletzt hatten wir bei der Zalando-Aktie eine Bodenbildung diskutiert – und zwar nach einer langen Dürreperiode. Konkret stoppte der Doppelboden der letzten Monate den Kursverfall des letzten Jahres. Rein rechnerisch hält die beschriebene Bodenbildung ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 30 EUR bereit. Einen wichtigen Taktgeber markiert nun die sich immer mehr abflachende 200-Wochen-Linie (akt. bei 26,96 EUR). In diesem Zusammenhang lohnt zudem ein Blick auf den Quartalschart des Titels. Die letzten beiden 3-Monats-Kerzen verfügen jeweils über markante Lunten, d. h. die Zeitebene unterstreicht die aktuellen Trendwendeambitionen. Darüber hinaus sind die Hochs dieser beiden Kerzen (26,81/27,00 EUR) nicht nur nahezu deckungsgleich, sondern unterstreichen auch die Bedeutung des o. g. Durchschnitts. Einen nachhaltigen Spurt über die langfristige Glättung definieren wir deshalb als entscheidenden Katalysator, um das zuvor diskutierte Anschlusspotenzial tatsächlich auszuschöpfen. Rückenwind liefert der RSI, denn im Verlauf des Oszillators liegt ebenfalls eine untere Umkehr vor. Darüber hinaus ist der MACD „long“ positioniert – nachdem der Trendfolger zuvor bereits eine positive Divergenz ausgebildet hatte.
Zalando (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Zalando
Quelle: LSEG, tradesignal²
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