Wall Street

Eskalation im Nahen Osten belastet US-Börsen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

Die jüngste Verschärfung der Krise im Nahen Osten hat am Mittwoch Kursverluste an den Aktienmärkten der USA nach sich gezogen. Der Leitindex Dow Jones verlor im frühen Handel 0,8 Prozent auf 52.510 Punkte. Damit ist der jüngste Rekordlauf des Dow vorerst beendet.

Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump mit weiteren Angriffen gedroht. Das Militär habe den Iran mit seinen Attacken vergangene Nacht "hart getroffen" und "wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen", sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels im türkischen Ankara.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 7.472 Zähler nach. Beim von den Tech-Giganten Nvidia, Apple, Microsoft und Amazon dominierten Nasdaq fiel der Verlust mit 0,1 Prozent auf 29.146 Punkte moderat aus.

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