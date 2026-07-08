Amazon: Die Milliarden-Anleihe ist der richtige Schritt

Was bewegt die Aktie?

Amazon macht dasselbe wie die meisten anderen Hyperscaler und geht an den Anleihemarkt. Rund 25 Milliarden Dollar will das Unternehmen über eine Dollar-Anleihe einnehmen und hat die Unterlagen bei der SEC eingereicht. Die Erlöse dienen allgemeinen Unternehmenszwecken, dazu zählen die Ablösung fällig werdender Anleihen sowie Investitionen.

Ein nicht unwesentlicher Teil dürfte in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen.

Amazon hat den größten Kapitalaufwand aller Unternehmen, in diesem Jahr werden rund 200 Milliarden Dollar an Ausgaben erwartet. Zugleich begründet das Unternehmen diesen Aufwand am besten und liefert einen relativ klaren Ausblick auf den Return on Invest.

Die Nachfrage nach der Anleihe ist hoch: Für die geplanten 25 Milliarden Dollar liegen bereits Orders über 62 Milliarden Dollar vor. Eine Aufstockung in Richtung 30 Milliarden Dollar wäre keine Überraschung. Alphabet plante zuletzt ebenfalls 25 Milliarden und nahm am Ende rund 32 Milliarden ein.

Charttechnik

Die Aktie steckt in einem Korrekturtrend. Schafft sie im aktuell schwierigen Umfeld den Ausbruch über 250 Dollar, bestehen gute Chancen auf einen zügigen Anstieg in Richtung 280 Dollar.

Martins Einschätzung

Ich halte den Schritt für clever und unternehmerisch richtig. Die Zinsen für die langlaufenden Anleihen liegen nur rund 1,2 bis 1,3 Prozentpunkte über den US-Staatsanleihen. Statt alles aus dem Cashflow zu finanzieren, behält Amazon so die Flexibilität in der Bilanz.