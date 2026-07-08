Amazon: Die Milliarden-Anleihe ist der richtige Schritt
Amazon zapft den Anleihemarkt an und will über eine Dollar-Anleihe rund 25 Milliarden Dollar einnehmen. Die entsprechenden Unterlagen liegen bei der Börsenaufsicht SEC. Die Emission ist bereits deutlich überzeichnet, ein Teil des Kapitals fließt in den KI-Ausbau.
Was bewegt die Aktie?
Amazon macht dasselbe wie die meisten anderen Hyperscaler und geht an den Anleihemarkt. Rund 25 Milliarden Dollar will das Unternehmen über eine Dollar-Anleihe einnehmen und hat die Unterlagen bei der SEC eingereicht. Die Erlöse dienen allgemeinen Unternehmenszwecken, dazu zählen die Ablösung fällig werdender Anleihen sowie Investitionen.
Ein nicht unwesentlicher Teil dürfte in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen.
Amazon hat den größten Kapitalaufwand aller Unternehmen, in diesem Jahr werden rund 200 Milliarden Dollar an Ausgaben erwartet. Zugleich begründet das Unternehmen diesen Aufwand am besten und liefert einen relativ klaren Ausblick auf den Return on Invest.
Die Nachfrage nach der Anleihe ist hoch: Für die geplanten 25 Milliarden Dollar liegen bereits Orders über 62 Milliarden Dollar vor. Eine Aufstockung in Richtung 30 Milliarden Dollar wäre keine Überraschung. Alphabet plante zuletzt ebenfalls 25 Milliarden und nahm am Ende rund 32 Milliarden ein.
Charttechnik
Die Aktie steckt in einem Korrekturtrend. Schafft sie im aktuell schwierigen Umfeld den Ausbruch über 250 Dollar, bestehen gute Chancen auf einen zügigen Anstieg in Richtung 280 Dollar.
Martins Einschätzung
Ich halte den Schritt für clever und unternehmerisch richtig. Die Zinsen für die langlaufenden Anleihen liegen nur rund 1,2 bis 1,3 Prozentpunkte über den US-Staatsanleihen. Statt alles aus dem Cashflow zu finanzieren, behält Amazon so die Flexibilität in der Bilanz.