ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt TKMS auf 'Buy' - Ziel 110 Eurogestern, 08:35 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Eurogestern, 16:05 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 63 Euro - 'Kaufen'heute, 09:20 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen