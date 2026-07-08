ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET

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