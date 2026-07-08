ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern bleibe mit Orsted und Grenergy einer ihrer Favoriten im Sektor, schrieb Wanda Serwinowska am Dienstagabend. Sie wertet die Mehrheitsübernahme am Übertragungsnetzbetreiber Amprion positiv, da sie RWE die Möglichkeit gebe, das Wachstum und die Gewinntreiber langfristig neu auszubalancieren. Die Expertin hob ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2031 an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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