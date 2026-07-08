Apple kauft Broadcom-Chips für mehr als 30 Milliarden Dollar
San Francisco, 08. Jul (Reuters) - Die unlängst bekanntgegebene Verlängerung des Lieferabkommens zwischen Broadcom und Apple hat ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar. Der iPhone-Anbieter werde in den kommenden Jahren vor allem Funkchips des Halbleiter-Herstellers nutzen, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die Vereinbarung sehe zudem vor, dass Broadcom 1,5 Milliarden Dollar in die Erweiterung seines Werks im US-Bundesstaat Colorado investiere. Dies sei Teil der Initiative von Präsident Donald Trump, die Chipfertigung in den USA zu fördern.
Der neue Liefervertrag läuft den Angaben vom Montag zufolge bis 2031. Damit sichert Broadcom seine Position als wichtiger Apple-Zulieferer. In den vergangenen Jahren hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, der Halbleiterkonzern könnte den Großkunden verlieren, weil der iPhone-Anbieter verstärkt auf selbst entwickelte Chips setzt. Analysten zufolge erwirtschaftet Broadcom derzeit ein Fünftel seines Umsatzes mit Lieferungen an Apple.
(Bericht von Stephen Nellis; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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