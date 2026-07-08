Apple kauft Broadcom-Chips für mehr als 30 Milliarden Dollar

San ⁠Francisco, 08. Jul (Reuters) - Die unlängst bekanntgegebene Verlängerung des Lieferabkommens zwischen Broadcom und Apple hat ein Volumen von mehr als 30 ‌Milliarden Dollar. Der iPhone-Anbieter werde in den kommenden Jahren vor allem Funkchips des ⁠Halbleiter-Herstellers ⁠nutzen, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die Vereinbarung sehe zudem vor, dass Broadcom 1,5 Milliarden Dollar in die Erweiterung seines Werks im US-Bundesstaat ‌Colorado investiere. Dies sei ‌Teil der Initiative von Präsident Donald Trump, die Chipfertigung in den USA zu fördern.

Der ⁠neue Liefervertrag läuft den Angaben vom Montag ‌zufolge bis 2031. ⁠Damit sichert Broadcom seine Position als wichtiger Apple-Zulieferer. In den vergangenen Jahren hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, der ‌Halbleiterkonzern könnte ⁠den Großkunden verlieren, weil ⁠der iPhone-Anbieter verstärkt auf selbst entwickelte Chips setzt. Analysten zufolge erwirtschaftet Broadcom derzeit ein Fünftel seines Umsatzes mit Lieferungen an Apple.

(Bericht von Stephen Nellis; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)