Bahn investiert 50 Mio zusätzlich in bessere Kommunikation mit Kunden

Berlin, 08. Jul (Reuters) - ⁠Die Deutsche Bahn will zusätzlich 50 Millionen Euro in eine verbesserte Kommunikation mit ihren Kunden investieren. Die Mittel sollten bis Ende 2027 eingesetzt werden, sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla am Mittwoch in Berlin. Dabei werde verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) genutzt, um beispielsweise den Umstieg auf andere Züge zu verbessern und Alternativen aufzuzeigen. Geplant seien auch neue Monitore an den Bahnhöfen. Eine neue App solle ab Ende 2026 verfügbar sein - mit Echtzeit-Informationen ‌etwa zu kurzfristigen Gleiswechseln.

Palla sagte, Ziel sei es, dass der notorisch unpünktliche Fernverkehr aus Kundensicht verlässlicher werde. Der Staatskonzern hatte zuletzt bereits zwei Sofortprogramme für mehr Sauberkeit und Sicherheit in den Zügen gestartet. Denn die Sanierung des maroden Schienennetzes in Deutschland ⁠braucht Zeit - sie ist ⁠auf zehn Jahre angelegt.

Schlechte Informationen bei Problemen führten bei Kunden zu Stress und Ärger, sagte Palla. "Gute Kommunikation macht den Unterschied." Ähnlich äußerte sich Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU): Ein Zug könne verspätet sein, die Information dazu aber nicht. Der Kunde müsse im Mittelpunkt stehen. "Vertrauen entsteht, wenn Informationen stimmen." Der DB Navigator der Deutschen Bahn werde zwar grundsätzlich als gut bewertet, sei aber nicht zuverlässig genug. Ein Drittel aller Verspätungen würde dort nicht richtig angezeigt. Außerdem gebe es bisher immer noch abweichende Informationen auf Bahnhöfen und in der App.

Die Kommunikation ‌mit Kunden - auch von Wettbewerbern der Deutschen Bahn - soll bei der Bahn-Infrastrukturtochter gebündelt ‌werden. Palla sagte, die zentrale Datenplattform gehe deswegen an die DB InfraGO. Schnieder betonte, dies solle eine neutrale Stelle für alle Eisenbahnunternehmen sein. "Genau da ist es richtig angesiedelt." Der Ruf der DB InfraGO bei Wettbewerbern der Deutschen Bahn ist aber schlecht. Der Bahn-Tochter wird immer wieder vorgeworfen, schlecht ⁠zu kommunizieren, zuletzt etwa zur Sanierung von Strecken und Ausweichrouten.

GRÜNE: PR-AKTIONEN HELFEN NICHT

Die Grünen-Politikerin Paula Piechotta sagte, der Bahn-Konzern habe in der ‌Vergangenheit bereits toll klingende Programme vorgestellt. "Wirklich besser geworden ist dadurch selten ⁠etwas." Auf vielen Strecken in Nordrhein-Westfalen sei es fast unmöglich, unter drei Stunden Verspätung ans Ziel zu kommen. "Zu oft werden Züge sogar auf halber Strecke wieder zurückgeschickt."

Rund 28.000 Baustellen bremsen die ICEs derzeit aus. 2025 waren lediglich 60,1 (2024: 62,5) Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Erst am Dienstagabend hatte die Bahn mitgeteilt, dass bei ‌der Korridorsanierung Nürnberg-Regensburg Sicherheitsüberprüfungen der neuen Stellwerkstechnik länger dauern. "Aus diesem Grund ⁠kann der Zugverkehr noch nicht wie geplant wieder aufgenommen werden. ⁠Spätestens zum Beginn der bayerischen Sommerferien am 31. Juli wird die Strecke wieder durchgehend nutzbar sein." Das entspricht einer Verzögerung von drei Wochen. Fern- und Güterzüge werden deswegen weiter über alternative Routen umgeleitet.

Palla sagte, sie sei verärgert wegen der neuerlichen Verzögerung. Zuletzt hatte schon die Sanierung der Strecke zwischen Berlin und Hamburg nicht wie geplant geklappt. Auch die Eröffnung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs verschiebt sich weiter - bei aus dem Ruder laufenden Kosten. Palla sagte, es sei der Anspruch der Bahn, Fristen und Kostenplanungen einzuhalten. Der Konzern werde deswegen die Art und Weise auf den Prüfstand stellen, wie die Korridorsanierungen in den nächsten Jahren geplant seien. Auch Schnieder drängte auf eine sorgfältige Analyse. "Ich stelle nicht die Korridorsanierung als Instrument infrage." Es brauche aber womöglich Maßnahmen, um ⁠die Beeinträchtigungen geringer zu halten, auch für Güterbahnen. Im jetzigen Konzept werden die Strecken voll gesperrt, um schnell eine komplette Sanierung schaffen zu können.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)