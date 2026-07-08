Berlin, 08. ⁠Jul (Reuters) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch ein neues Förderkonzept für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen beschlossen. Es sieht Einsparungen vor, staffelt die Zuschüsse aber zugleich stärker nach sozialen Kriterien. Für selbstnutzende Eigentümer ‌mit einem Haushaltseinkommen von bis zu 30.000 Euro steigt der Einkommensbonus auf 40 Prozent. Trotz der Einsparungen sind bis 2030 gut ⁠44 Milliarden ⁠Euro für die Förderung von mehr Energieeffizienz in Gebäuden vorgesehen.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Bareiß bezeichnete das neue Konzept als eine "verlässliche, sozial ausgewogene und zielgerichtete Unterstützung". Besonders Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie Familien profitierten von einer höheren Förderung. Der SPD-Politiker Daniel Walter ‌erklärte, die weitere Förderung auf hohem Niveau ‌sei in Zeiten der Haushaltskonsolidierung ein wichtiges Signal. Die Grünen-Abgeordnete Katrin Uhlig warf der Regierung hingegen "politisch gewollte Kürzungen" vor, die zu "weniger Investitionen und ⁠weniger Klimaschutz" führten.

ABSENKUNG DER FÖRDERFÄHIGEN GESAMTKOSTEN

Kern der Reform ist eine schrittweise ‌Absenkung der förderfähigen Kosten. Diese werden ⁠einmalig von 30.000 auf 28.000 Euro gesenkt und danach halbjährlich um weitere 750 Euro verringert. Auch der Bonus für einen schnellen Heizungstausch soll schrittweise abgesenkt werden. Zugleich wird die ‌Förderung stärker nach Einkommen gestaffelt. ⁠Zudem ist ein zusätzlicher Bonus von ⁠fünf Prozent für Sanierungen an der Gebäudehülle besonders ineffizienter Gebäude vorgesehen.

Mit dem neuen Konzept will die Regierung bis 2030 rund 2,1 Milliarden Euro einsparen. Weitere 600 Millionen Euro sollen durch Rückflüsse aus dem EU-Klima-Sozialfonds hinzukommen. Dennoch sind weiterhin hohe Summen für die Förderung vorgesehen. Allein für 2027 sind rund 12,56 Milliarden Euro eingeplant. Der jährliche Ansatz sinkt bis 2030 auf knapp zehn ⁠Milliarden Euro.

(redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)