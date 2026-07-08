China warnt vor "Hintertür" in Anthropic-KI "Claude"

Peking, ⁠08. Jul (Reuters) - Die staatliche chinesische Cybersicherheitsagentur warnt vor Sicherheitslücken in einem KI-Modell des US-Startups Anthropic. In "Claude Code", einer in der Volksrepublik populären Programmierhilfe, befinde ‌sich eine sogenannte Hintertür, teilte die National Vulnerability Database (NVDB) am Mittwoch über den Messengerdienst WeChat ⁠mit. Über ⁠sie könnten Nutzer ohne deren Zustimmung überwacht und sensible Daten wie Identität oder Aufenthaltsort abgerufen werden. Anthropic war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die NVDB empfahl Nutzern, die ‌von der Schwachstelle betroffenen Versionen "Claude ‌Code" 2.1.91 bis 2.1.196 zu deinstallieren oder ihre Software zu aktualisieren. In der aktuellen Software-Version sei ⁠die Schwachstelle behoben worden. Gleichzeitig wies die Agentur ‌Organisationen an, Netzwerkzugriffe von ⁠Programmierwerkzeugen strenger zu überwachen, um den Abfluss sensibler Daten zu verhindern.

In der vergangenen Woche hatte Alibaba seinen Beschäftigten die Nutzung von "Claude ‌Code" verboten. Der ⁠chinesische Onlinehändler begründete dies damit, ⁠dass die KI die Identifizierung von Programmierern ermögliche. Zuvor hatte Anthropic Alibaba vorgeworfen, "Claude" unrechtmäßig zur Verbesserung eigener KI-Modelle genutzt zu haben. Im Branchenjargon wird diese Methode "Destillieren" genannt.

(Bericht von Qiaoyi Li und Laurie Chen; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)