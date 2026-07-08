Commerzbank drängt auf "einvernehmliche Lösung" mit UniCredit

München, 08. ⁠Jul (Reuters) - Die Commerzbank drängt den italienischen Großaktionär UniCredit zu einer gütlichen Einigung. "Nur mit einer einvernehmlichen Lösung unter Einbindung der Unternehmensführung, der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter sowie der Bundesregierung als zweitgrößtem Aktionär ist es ‌aus Sicht der Commerzbank realistisch, Synergien aus einem Zusammenschluss in einem angemessenen Umfang und Zeitrahmen zu erreichen", heißt es in ⁠einer am ⁠Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme. Vorstand und Aufsichtsrat stünden "einem konstruktiven Dialog mit UniCredit offen gegenüber". Freilich steht die Strategie, die UniCredit für die Commerzbank vorschwebt, im Gegensatz zu den Plänen von deren Vorstand.

UniCredit hatte bekanntgegeben, sich mit einem Tauschangebot bis zu 47,6 Prozent ‌der Aktien und 49,65 Prozent der Stimmrechte ‌an der Commerzbank gesichert zu haben. Die Commerzbank-Führung äußert aber weiterhin Zweifel, wie die Annahmequote auf das wirtschaftlich kaum attraktive Angebot zustandegekommen ist. ⁠Nach ihren Daten haben weniger als zwei Prozent der institutionellen und ‌privaten Aktionäre die Offerte angenommen. ⁠Der Großteil der Annahmequote von 17,6 Prozent, die UniCredit gemeldet hatte, entfalle auf Banken und Parteien, die mit der italienischen Bank verbunden seien. "Es ist weiterhin nicht transparent, in welchem ‌Umfang geliehene Aktien angedient und ⁠welche Absicherungsvereinbarungen in diesem Kontext ⁠getroffen wurden", heißt es in der Mitteilung.

"Auch in Zukunft wird der Fokus unseres Handelns auf den Interessen unserer Kundinnen und Kunden, unserer Mitarbeitenden sowie unserer Anteilseigner liegen", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. "Als führender Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands und als Bank an der Seite von mehr als zehn Millionen Privatkunden tragen wir eine große Verantwortung, auch gegenüber der deutschen Wirtschaft."

(Bericht von Alexander ⁠Hübner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)