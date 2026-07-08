Dax dürfte erneut fallen - KI-Abverkauf geht weiter
Nach dem Rückschlag auf Rekordniveau des Dax dürfte es zur Wochenmitte weiter leicht abwärts gehen. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte einen Verlust von rund 0,4 Prozent. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, dann aber seinem guten Lauf etwas Tribut gezollt - auch wegen der Gewinnmitnahmen im KI-Bereich.
Diese sind noch nicht abgehakt: Der südkoreanische Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally, liegt am Morgen wieder deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Vorabend nach deutlichen Verlusten nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt. Der US-Tech-Index Nasdaq verlor fast 1,8 Prozent.
Wieder mehr Thema ist auch der Iran-Krieg - mit gestiegenen Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.
USA: Verluste bei allen großen Indizes
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und schloss am Ende mit 0,25 Prozent im Minus mit 52.925,15 Zählern. Damit kam die jüngste Kurs-Rally zum Halt.
Weitaus höhere Verluste als der Dow mussten die Technologie-Aktien hinnehmen. Allen voran die der Halbleiterbranche, nachdem der südkoreanische Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht hatte überzeugen können. Der am Vortag noch starke Nasdaq 100 büßte 1,77 Prozent auf 29.173,02 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.503,85 Zähler nach unten.
Asien: Nur in China geht es aufwärts
Der südkoreanische Kospi, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, hat am Mittwoch abermals unter Gewinnmitnahmen durch Investoren bei zuvor stark gelaufenen KI-Werten gelitten. Er lag am Morgen deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai, zuletzt betrug das Minus über fünf Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um über ein Prozent.
Der chinesische CSI-300 verlor zwar leicht, doch der Hongkonger Hang Seng stieg um 2,3 Prozent. Gefragt waren hier - anders als anderswo in Asien - Techwerte wie Alibaba und Tencent. Investoren scheinen aktuell eher auf chinesische Aktien mit KI-Bezug zu setzen, die der allgemeinen Rally der vergangenen Monate eher hinterhergehinkt waren. Berichte über die Entwicklung eigener KI-Chips durch chinesischer Unternehmen lieferten erneut Rückenwind.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|67.454
|- 1,2 Prozent
|Hang Seng
|24.156
|+ 2,81 Prozent
|CSI 300
|4.781
|- 0,22 Prozent
|Kospi
|7.236
|- 5,5 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|126,47
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,994
|+ 0,007 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,549
|+ 0,02 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1418
|+ 0,05 Prozent
|Dollar in Yen
|162,36
|+ 0,16 Prozent
|Euro in Yen
|185,38
|+ 0,21 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
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- UBS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 66 (65) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VERTEX AUF 610 (580) USD - 'BUY'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 28 (30) USD - 'NEUTRAL'
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- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 12 (10) EUR - 'UNDERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 55 (45) EUR - 'EQUAL WEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 690 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 575 (470) PENCE - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6700 (6600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30 (29) EUR - 'OVERWEIGHT'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 74 (72) CHF - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 21,50 (20,70) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN SENKT MILLENNIUM BCP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 1,10 (1,08) EUR
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- UBS SENKT MAN GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 320 (290) PENCE
(mit Material von dpa-AFX)
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