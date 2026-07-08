Vorbörse 08.07.2026

Dax dürfte erneut fallen - KI-Abverkauf geht weiter

onvista · Uhr
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Quelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

Nach dem Rückschlag auf Rekordniveau des Dax dürfte es zur Wochenmitte weiter leicht abwärts gehen. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte einen Verlust von rund 0,4 Prozent. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, dann aber seinem guten Lauf etwas Tribut gezollt - auch wegen der Gewinnmitnahmen im KI-Bereich.

Diese sind noch nicht abgehakt: Der südkoreanische Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally, liegt am Morgen wieder deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Vorabend nach deutlichen Verlusten nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt. Der US-Tech-Index Nasdaq verlor fast 1,8 Prozent.

Wieder mehr Thema ist auch der Iran-Krieg - mit gestiegenen Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen.

USA: Verluste bei allen großen Indizes

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und schloss am Ende mit 0,25 Prozent im Minus mit 52.925,15 Zählern. Damit kam die jüngste Kurs-Rally zum Halt.

Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufgestern · 13:00 Uhr · onvista
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich auf

Weitaus höhere Verluste als der Dow mussten die Technologie-Aktien hinnehmen. Allen voran die der Halbleiterbranche, nachdem der südkoreanische Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht hatte überzeugen können. Der am Vortag noch starke Nasdaq 100 büßte 1,77 Prozent auf 29.173,02 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7.503,85 Zähler nach unten.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.925- 0,25 Prozent
S&P 5007.503- 0,45 Prozent
Nasdaq 10029.173- 1,77 Prozent

Asien: Nur in China geht es aufwärts

Der südkoreanische Kospi, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, hat am Mittwoch abermals unter Gewinnmitnahmen durch Investoren bei zuvor stark gelaufenen KI-Werten gelitten. Er lag am Morgen deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai, zuletzt betrug das Minus über fünf Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um über ein Prozent.

Der chinesische CSI-300 verlor zwar leicht, doch der Hongkonger Hang Seng stieg um 2,3 Prozent. Gefragt waren hier - anders als anderswo in Asien - Techwerte wie Alibaba und Tencent. Investoren scheinen aktuell eher auf chinesische Aktien mit KI-Bezug zu setzen, die der allgemeinen Rally der vergangenen Monate eher hinterhergehinkt waren. Berichte über die Entwicklung eigener KI-Chips durch chinesischer Unternehmen lieferten erneut Rückenwind.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22567.454- 1,2 Prozent
Hang Seng24.156+ 2,81 Prozent
CSI 3004.781- 0,22 Prozent
Kospi7.236- 5,5 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,47- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,994+ 0,007 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,549+ 0,02 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1418+ 0,05 Prozent
Dollar in Yen162,36+ 0,16 Prozent
Euro in Yen185,38+ 0,21 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent76,18 Dollar+ 2,02 Dollar
WTI72,39 Dollar+ 1,95 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 62 (59) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 65 (59) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 42 (41) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,75 (6,80) EUR - 'UNDERWEIGHT'

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- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 140 (100) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 135 (150) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT LUFTHANSA AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 8,70 (8,20) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 46 (45) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 46,50 (43) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 66 (65) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VERTEX AUF 610 (580) USD - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 28 (30) USD - 'NEUTRAL'

- BOFA STARTET SPACEX MIT 'BUY' - ZIEL 235 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 12 (10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 55 (45) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 690 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT'

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- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6700 (6600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30 (29) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 74 (72) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 21,50 (20,70) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT MILLENNIUM BCP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 1,10 (1,08) EUR

- GOLDMAN STARTET BANCO SABADELL MIT 'SELL' - ZIEL 3,10 EUR

- JEFFERIES STARTET AVANZA BANK MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 335 SEK

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- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOITEC AUF 92 (130) EUR - 'NEUTRAL'

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(mit Material von dpa-AFX)

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