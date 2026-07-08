DAX-FLASH: Rückfall unter 25.000 Punkte - Iran-Krieg wieder Thema

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Das schon abgehakt geglaubte Thema Iran-Krieg ist am Mittwoch an den Finanzmärkten wieder hochgekocht. Im Gegenzug hat die Rekordjagd im Dax ein jähes Ende gefunden. Nach dem Höchststand bei 25.900 Punkten am Montag muss ich nun die Marke von 25.000 Punkten wieder als Unterstützung bewähren. Aktuell wackelt sie gewaltig: Zuletzt notierte der Dax mit 24.958 Punkten rund zwei Prozent unter seinem Vortagesschluss.

US-Präsident Trump erklärte den Waffenstillstand mit dem Iran für offiziell beendet. Zuvor war es bereits zu gegenseitigen Angriffen und auch dem Abschuss iranischer Raketen auf Bahrein gekommen. Die Ölpreise zogen kräftig an, womit die Sorgen vor Inflation, Konjunkturschwäche und Zinsreaktionen der Notenbanken wieder präsent sind./ag/mis

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