DAX® - Gesundes Kräftesammeln oder doch mehr?

Nach drei Handelstagen in Folge mit neuen Allzeithochs kam es gestern beim DAX® zu Gewinnmitnahmen. Möglicherweise kommt es dabei zum Lackmustest des jüngst erfolgten Ausbruchs - sprich die Zone bei rund 25.500 Punkten, welche seit Januar immer wieder eine Rolle gespielt hatte, wird getestet. Unter Tradinggesichtspunkten bietet sich die beschriebene Ausbruchszone als engmaschige Absicherung vor einem Fehlausbruch auf der Oberseite an. Weitere Unterstützungen bestehen in Form der oberen Begrenzung des zuletzt nach oben aufgelösten Dreiecksmusters (akt. bei 25.020 Punkten) und danach in Form der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.299 Punkten). Vor allem die langfristige Glättung besitzt dabei durchaus strategischen Charakter. Solange der jüngste Ausbruch beim DAX® nicht negiert wird, bleiben die charttechnischen Perspektiven der deutschen „blue chips“ konstruktiv. Was das diskutierte Dreieck ein Kursziel im Bereich von 26.300 Punkten bereithält, ergibt sich langfristig aus dem „V-förmigen“ Einbruch vom Frühjahr sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 29.000 Punkte. Eine wichtige Orientierungshilfe liefert dabei sicherlich auch die Kursentwicklung des S&P 500® (siehe Analyse unten)

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.