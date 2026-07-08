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DAX® - Gesundes Kräftesammeln oder doch mehr?

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Gesundes Kräftesammeln oder doch mehr?

Nach drei Handelstagen in Folge mit neuen Allzeithochs kam es gestern beim DAX® zu Gewinnmitnahmen. Möglicherweise kommt es dabei zum Lackmustest des jüngst erfolgten Ausbruchs - sprich die Zone bei rund 25.500 Punkten, welche seit Januar immer wieder eine Rolle gespielt hatte, wird getestet. Unter Tradinggesichtspunkten bietet sich die beschriebene Ausbruchszone als engmaschige Absicherung vor einem Fehlausbruch auf der Oberseite an. Weitere Unterstützungen bestehen in Form der oberen Begrenzung des zuletzt nach oben aufgelösten Dreiecksmusters (akt. bei 25.020 Punkten) und danach in Form der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.299 Punkten). Vor allem die langfristige Glättung besitzt dabei durchaus strategischen Charakter. Solange der jüngste Ausbruch beim DAX® nicht negiert wird, bleiben die charttechnischen Perspektiven der deutschen „blue chips“ konstruktiv. Was das diskutierte Dreieck ein Kursziel im Bereich von 26.300 Punkten bereithält, ergibt sich langfristig aus dem „V-förmigen“ Einbruch vom Frühjahr sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 29.000 Punkte. Eine wichtige Orientierungshilfe liefert dabei sicherlich auch die Kursentwicklung des S&P 500® (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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