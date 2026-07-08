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DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr

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DAX Gewinne in 30 Minuten

Zeit ist kostbar. Und mehr handeln heißt nicht mehr gewinnen. „Im Bestfall ist der Handelstag nach 30 Minuten vorbei.”, das ist das Mindset, das mich in den letzten 2 Jahrzehnten zum Profi-Trader gemacht hat.

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    Mittwoch, 08.07.26, 08:45 Uhr

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