DAX unter Druck: Nahost-Spannungen rücken wieder in den Fokus
Der DAX startet mit Verlusten in den Handelstag, auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer. Vorbörslich deuten die US-Indizes ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin; Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren moderat im Minus. In Asien schloss der Nikkei 225 deutlich schwächer und beendete den Handel mit spürbaren Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Umfeld steht die Lage im Nahen Osten im Fokus. Nach Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus reagierten die USA mit Luftschlägen auf militärische Ziele im Iran. Die Ereignisse erhöhen die Unsicherheit an den Finanzmärkten und treiben zugleich die Ölpreise nach oben. Marktteilnehmer beobachten aufmerksam, ob sich die Spannungen weiter verschärfen und welche Auswirkungen dies auf Energiepreise und globale Lieferketten haben könnte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Talanx in den Mittelpunkt. Die Aktie notiert vorbörslich spürbar schwächer. Auslöser ist eine Aktienplatzierung durch den japanischen Versicherer Meiji Yasuda Life. Der Großaktionär veräußerte im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens 4,3 Millionen Talanx-Aktien zu 110,70 Euro je Anteilsschein. Solche Platzierungen erhöhen kurzfristig das verfügbare Angebot am Markt und sorgen häufig für Druck auf den Aktienkurs. Die Reaktion fällt umso deutlicher aus, da sich die Talanx-Papiere in den vergangenen Wochen zuvor deutlich erholt hatten.
Unterdessen richtet sich der Blick auch auf die weitere Entwicklung bei Technologieaktien. Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen im KI-Sektor mehren sich Anzeichen einer vorübergehenden Konsolidierung. Dies wirkt sich inzwischen nicht nur auf die US-Börsen aus, sondern strahlt auch auf europäische Märkte aus. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Energiepreisen und einer nachlassenden Dynamik bei Wachstumswerten sorgt damit zur Wochenmitte für ein vorsichtigeres Marktumfeld.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2Y94
|7,89
|25986,240393 Punkte
|37,15
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UN9M2C
|6,62
|25838,868704 Punkte
|47,55
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG31HK
|12,62
|26441,047692 Punkte
|20,73
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN9M2D
|6,68
|25848,868266 Punkte
|47,39
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HK
|12,64
|26441,047692 Punkte
|20,73
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2026; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Put
|UG9Z2F
|11,21
|25400,00 Punkte
|-10,5
|18.12.2026
|Johnson & Johnson
|Call
|UN265E
|1,57
|260,00 USD
|9,39
|16.09.2026
|Deutsche Lufthansa AG
|Call
|UG1P20
|0,8
|10,00 EUR
|5,1
|16.12.2026
|Allianz SE
|Call
|UN7ANW
|2,62
|430,00 EUR
|8,2
|17.03.2027
|DAX®
|Put
|UG9Z2G
|11,36
|25500,00 Punkte
|-10,62
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2026; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|HD6SG3
|7,41
|21830,766397 Punkte
|7
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6LYJ
|10,84
|20375,521506 Punkte
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UN8ULC
|2,61
|24619,985771 Punkte
|30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UN3U60
|11,92
|201,514464 USD
|2
|Open End
|Palantir Technologies Inc.
|Long
|HD5HRA
|3,01
|107,521563 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2026; 09:40 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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