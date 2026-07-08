DAX unter Druck: Nahost-Spannungen rücken wieder in den Fokus

Der DAX startet mit Verlusten in den Handelstag, auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer. Vorbörslich deuten die US-Indizes ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin; Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren moderat im Minus. In Asien schloss der Nikkei 225 deutlich schwächer und beendete den Handel mit spürbaren Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Umfeld steht die Lage im Nahen Osten im Fokus. Nach Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus reagierten die USA mit Luftschlägen auf militärische Ziele im Iran. Die Ereignisse erhöhen die Unsicherheit an den Finanzmärkten und treiben zugleich die Ölpreise nach oben. Marktteilnehmer beobachten aufmerksam, ob sich die Spannungen weiter verschärfen und welche Auswirkungen dies auf Energiepreise und globale Lieferketten haben könnte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Talanx in den Mittelpunkt. Die Aktie notiert vorbörslich spürbar schwächer. Auslöser ist eine Aktienplatzierung durch den japanischen Versicherer Meiji Yasuda Life. Der Großaktionär veräußerte im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens 4,3 Millionen Talanx-Aktien zu 110,70 Euro je Anteilsschein. Solche Platzierungen erhöhen kurzfristig das verfügbare Angebot am Markt und sorgen häufig für Druck auf den Aktienkurs. Die Reaktion fällt umso deutlicher aus, da sich die Talanx-Papiere in den vergangenen Wochen zuvor deutlich erholt hatten.

Unterdessen richtet sich der Blick auch auf die weitere Entwicklung bei Technologieaktien. Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen im KI-Sektor mehren sich Anzeichen einer vorübergehenden Konsolidierung. Dies wirkt sich inzwischen nicht nur auf die US-Börsen aus, sondern strahlt auch auf europäische Märkte aus. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Energiepreisen und einer nachlassenden Dynamik bei Wachstumswerten sorgt damit zur Wochenmitte für ein vorsichtigeres Marktumfeld.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2Y94 7,89 25986,240393 Punkte 37,15 Open End X-DAX® Bear UN9M2C 6,62 25838,868704 Punkte 47,55 Open End X-DAX® Bear UG31HK 12,62 26441,047692 Punkte 20,73 Open End DAX® Bear UN9M2D 6,68 25848,868266 Punkte 47,39 Open End DAX® Bear UG31HK 12,64 26441,047692 Punkte 20,73 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2026; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG9Z2F 11,21 25400,00 Punkte -10,5 18.12.2026 Johnson & Johnson Call UN265E 1,57 260,00 USD 9,39 16.09.2026 Deutsche Lufthansa AG Call UG1P20 0,8 10,00 EUR 5,1 16.12.2026 Allianz SE Call UN7ANW 2,62 430,00 EUR 8,2 17.03.2027 DAX® Put UG9Z2G 11,36 25500,00 Punkte -10,62 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2026; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SG3 7,41 21830,766397 Punkte 7 Open End DAX® Long UG6LYJ 10,84 20375,521506 Punkte 5 Open End DAX® Long UN8ULC 2,61 24619,985771 Punkte 30 Open End Tesla, Inc. Long UN3U60 11,92 201,514464 USD 2 Open End Palantir Technologies Inc. Long HD5HRA 3,01 107,521563 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.07.2026; 09:40 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.