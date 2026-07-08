Deutsche Börse-News: KI-Aktien zwischen Überzeugung und Skepsis (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die zuvor verkauften Tech- und Halbleiter-ETFs sind jetzt wieder gefragt. Doch die Zweifel an den KI-Bewertungen bleiben, es gibt auch Abgaben. Eindeutig beliebt sind breit streuende World- und US-ETFs.

8. Juli 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Trotz neuer DAX-Allzeithochs: Im ETF-Geschäft spielt die Musik anderswo. "World- und US-Aktien machten bei uns zuletzt über 70 Prozent der Umsätze aus - mit einem klaren Kaufüberhang", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. Europäische Aktien stellten hingegen nur 6 Prozent des Handelsaufkommens, und das mit Käufen und Verkäufen gleichermaßen.

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Der DAX hat zuletzt ein neues Allzeithoch von 25.894 Punkten erreicht, am Mittwochmorgen sind es noch 25.450 Zähler. Doch auch der Dow Jones liegt auf Rekordhoch.

Zugegriffen wird Mohr zufolge weiter bei MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983), FTSE All-World-Trackern von Vanguard (IE00B3RBWM25) oder MSCI ACWI-ETFs von SPDR (IE00B3YLTY66), ebenso bei S&P 500-Tracker von iShares oder Vanguard (IE00B5BMR087, IE00BFMXXD54). Bei der ICF-Kundschaft ist der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594) gesucht, wie Ivo Orlemann meldet, außerdem der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (IE0001UQQ933). Käufe und Verkäufe meldet Mohr hingegen in Stoxx Europe 600- und MSCI Europe-Trackern. ICF-Händler Orlemann sieht überwiegend Abgaben im Deka DAX (DE000ETFL011).

Halbleiter/KI: Zuversicht zurück - vorerst

Die in der Vorwoche auf den Verkaufslisten stehenden US-Tech-Werte sind jetzt wieder gefragt, Mohr zufolge etwa der Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE00BFZXGZ54>) oder der Xtrackers Nasdaq-100 (IE00BMFKG444). Gesucht sind auch der iShares S&P 500 IT (IE00B3WJKG14), der Xtrackers AI & Big Data (IE00BGV5VN51) und der First Trust Nasdaq Cybersecurity (IE00BF16M727). "Allerdings gibt es auch einiges an Verkäufen", ergänzt Mohr. Laut Orlemann von der ICF ist der WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged-ETN (IE00BLRPRL42>) weiter beliebt, ebenso der VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) - allerdings auf niedrigem Niveau.

Die US-Tech-Werte treten seit einigen Wochen auf der Stelle, der Nasdaq 100 liegt mit aktuell 29.447 Punkten ein Stück weit unter dem Rekordstand bei 30.747 Zählern. Am heutigen Dienstag kommen zudem erneut negative Vorgaben aus Asien: Der mittlerweile als KI-Index geltende südkoreanische Kospi verlor zwischenzeitlich 8 Prozent. Bei Lang & Schwarz geht aktuell sehr viel um im Franklin FTSE Korea (IE00BHZRR030) und Amundi MSCI Korea (LU1900066975), meist mit Verkäufen, aber auch einigen Käufen, wie Michael Norizin berichtet.

Gewinnmitnahmen in Health-Branche

Ein weiterer Schwerpunkt im Handel mit Branchen-ETFs: die Gesundheitsbranche. "Hier dominieren die Abgaben", erklärt Mohr. Beispiele sind der Invesco Nasdaq Biotech (IE00BQ70R696) und der Xtrackers MSCI World Health Care (IE00BM67HK77). Der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2), der aktuell rund 30 Prozent unter seinem Kurshoch vom Mai notiert, wird mal gekauft, mal verkauft, wie Mohr außerdem bemerkt. Ein Favorit der ICF-Kundschaft ist der L&G Clean Water (IE00BK5BC891), zuletzt sogar Umsatzspitzenreiter.

KI-gesteuerte aktive ETFs

Mit Pictet Asset Management gibt es einen neuen Anbieter auf dem ETF-Markt. Der Schweizer Vermögensverwalter startet mit acht aktiven Aktien-ETFs, und zwar KI-gesteuerten. Bei der Titelauswahl kommt ein Machine Learning-Modell (ML) zum Einsatz. "Es deckt Muster und Wechselwirkungen auf, die mit herkömmlichen quantitativen Ansätzen nicht erkannt werden können", erklärt der Anbieter. Ziel ist, eine Überrendite gegenüber einem Index zu erwirtschaften. Die ETF-Familie deckt die vier Anlageregionen Europa, USA, Welt sowie Welt ohne USA ab, es gibt ausschüttende und thesaurierende Varianten sowie eine währungsgesicherte, unter anderem (IE00043ZI3D8, IE000DWHL026).

Lieber Euro- als US-Anleihen

Im Handel mit Anleihen-ETFs geht es wieder viel um Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte, wie Mohr berichtet, meist um die Overnight Return-ETFs von Amundi (LU1190417599) und Xtrackers (LU0290358497). Eher Abflüsse sieht er darüber hinaus aus länger laufenden US-Treasuries, eher Zuflüsse in Staatsanleihen der Währungsunion. Ein eher ungewöhnlicher Kandidat auf den Umsatzlisten der ICF: der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond (IE00BKWD3966) mit Zugang zu Euro-Unternehmensanleihen.

Von Anna-Maria Borse, 8. Juli 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)