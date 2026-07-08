dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.07.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Unicredit nähert sich Mehrheit an Commerzbank - Bund dagegen

FRANKFURT/MAILAND - Die Unicredit kommt einer Commerzbank -Übernahme näher: Mit ihrem Übernahmeangebot hat die Großbank aus Mailand die Mehrheit an Deutschlands zweitgrößter Privatbank nur knapp verfehlt. Das Management des Dax -Konzerns um Chefin Bettina Orlopp will sich einem konstruktiven Dialog mit Unicredit-Chef Andrea Orcel nicht verweigern - erneuert aber Zweifel an den Angaben der Italiener. Die Bundesregierung lehnt deren Vorgehen als "inakzeptabel" ab.

Deal mit Broadcom: Apple lässt über 15 Milliarden Chips in den USA produzieren

CUPERTINO - Apple will in einem neuen Deal mit dem Halbleiter-Konzern Broadcom mehr als 15 Milliarden Chips in den USA produzieren lassen. Dabei werde es sich um Technik rund um die Anbindung zu Kommunikations-Netzen handeln, wie der iPhone-Konzern mitteilte. Für die mehr als 30 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung sollen Broadcom-Anlagen im Bundesstaat Colorado ausgebaut und modernisiert werden. Die Unternehmen machten keine Angaben dazu, wann die neuen Kapazitäten in Betrieb gehen werden.

Chinas Automarkt weiter schwach - Exporte steigen rasant

PEKING - Chinas Automarkt hat im Juni erneut sinkende Absatzzahlen verbucht, während die Exporte deutlich gestiegen sind. Wie Chinas Verband für Personenkraftwagen (CPCA) mitteilte, verkauften die Hersteller im Juni 1,602 Millionen Autos in der Volksrepublik, ein Rückgang um rund 23 Prozent im Vergleich zum selben Vorjahresmonat.

Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal zu einem Verkaufsplus zurückgekehrt. Insgesamt setzte der Dax -Konzern 86.707 Fahrzeuge ab, das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Schwaben am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt verkaufte das Unternehmen ebenfalls 8 Prozent mehr. Die im Frühjahr 2025 eingeführten Zölle von US-Präsident Donald Trump hatten dort zwischenzeitlich für einen heftigen Einbruch der Bestellungen und Verkäufe gesorgt.

Mercedes verkauft weniger - China schwach, aber deutliches Plus bei E-Autos

STUTTGART - Ein deutliches Minus in China hat bei Mercedes-Benz erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Der Autobauer verkaufte im zweiten Quartal 511.900 Pkw und Vans, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Außerhalb Chinas habe der Gesamtabsatz um drei Prozent zugelegt.

ROUNDUP: Vor VW-Aufsichtsrat - Branchenverband sieht Reformbedarf

BERLIN/WOLFSBURG - Inmitten der Debatte über Sparpläne bei VW und Mercedes-Benz sieht der Verband der Automobilindustrie (VDA) weiteren Reformbedarf in der Branche - auch bei Kosten und Personal. Die Entscheidungen seien schwierig und müssten im Dialog mit allen Beteiligten ausgestaltet werden, so die VDA-Präsidentin Hildegard Müller in einer Mitteilung. Konkrete Aussagen zu einzelnen Unternehmen machte Müller nicht.

Sparpläne in der Autoindustrie: VDA für tiefgreifende Reformen

BERLIN - Inmitten der Debatte über Sparpläne in der Autoindustrie sieht der Verband der Automobilindustrie weiteren Reformbedarf - auch bei Kosten und Personal. "Die Unternehmen der Automobilindustrie werden mit Blick auf die andauernden und akuten Standortprobleme weitere Reformen und Anpassungen vornehmen müssen", teilte VDA-Präsidentin Hildegard Müller mit. "Sie stehen vor der Aufgabe, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihr Geschäftsmodell konsequent zu sichern und neu zu gestalten. Dazu gehören Kostendisziplin, leider auch notwendige Personalanpassungen und tiefgreifende Reformen der Geschäftsmodelle."

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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