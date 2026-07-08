EQS-Adhoc: PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage

08.07.2026 / 23:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage Berlin, 8. Juli 2026 – Die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses der PSI Software SE für das Geschäftsjahr 2025 wird sich, abweichend vom zuletzt kommunizierten Sachstand, noch einmal um wenige Tage verschieben. Das neue Veröffentlichungsdatum ist voraussichtlich Montag, der 13. Juli 2026. Hintergrund ist, dass der Abschlussprüfer aufgrund des fortgeschrittenen Wertaufhellungszeitraums zu einer einzelnen Bilanzposition im Konzernabschluss in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro noch einen ergänzenden Prüfungsnachweis wünscht. Kontakt: PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de

Ende der Insiderinformation

08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 2801-0
Fax:+49 (0)30 2801-1000
E-Mail:ir@psi.de
Internet:www.psi.de
ISIN:DE000A0Z1JH9
WKN:A0Z1JH
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2362992
Ende der MitteilungEQS News-Service

2362992 08.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PSI Software

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Neue Angriffe auf Iran
Kein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!heute, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufgestern, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtgestern, 11:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen