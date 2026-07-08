EQS-Adhoc: PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage

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PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage



08.07.2026 / 23:08 CET/CEST

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PSI Software SE: Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 verschiebt sich nochmals um wenige Tage Berlin, 8. Juli 2026 – Die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses der PSI Software SE für das Geschäftsjahr 2025 wird sich, abweichend vom zuletzt kommunizierten Sachstand, noch einmal um wenige Tage verschieben. Das neue Veröffentlichungsdatum ist voraussichtlich Montag, der 13. Juli 2026. Hintergrund ist, dass der Abschlussprüfer aufgrund des fortgeschrittenen Wertaufhellungszeitraums zu einer einzelnen Bilanzposition im Konzernabschluss in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro noch einen ergänzenden Prüfungsnachweis wünscht. Kontakt: PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



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